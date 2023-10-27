Борис Коротков, ранее возглавлявший в администрации Волгоградской области комитет ЖКХ, назначен 27 октября на должность главы Красноармейского района Волгограда.

Последний рабочий день в качестве руководителя администрации южного района города-героя провел сегодня Роман Сучков. По информации администрации Волгограда, увольнение Сучкова связано с переходом на новую работу.

– Сегодня же был представлен новый глава администрации Красноармейского района – Коротков Борис Борисович. Он имеет большой опыт работы в сфере муниципального и государственного управления, депутатской и общественной деятельности. Ранее его кандидатуру согласовал Президиум фракции «Единой России» в Волгоградской городской думе, – прокомментировали назначение в мэрии Волгограда.

Напомним, что Борис Коротков покинул должность председателя комитета ЖКХ Волгоградской области 10 октября текущего года. На данном посту он проработал с января 2022 года после отказа от мандата депутата Волгоградской облдумы.

С 2017 по 2019 годы Коротков являлся федеральным инспектором по Республике Калмыкия аппарата полпреда президента Российской Федерации в ЮФО. До этого возглавлял Светлоярский район Волгоградской области.