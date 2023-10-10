Председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Борис Коротков оставил свою должность. Об этом стало известно V102.RU сегодня, 10 октября. Информацию об этом подтвердили и в администрации региона.

— Коротков Б. Б. освобожден от занимаемой должности, — лаконично сообщили в обладмине.

В январе прошлого года Короткова утвердили на посту председателя профильного комитета. Чиновник стал «рулить» ЖКХ после того, как отказался от мандата депутата Волгоградской облдумы. С 2017 по 2019 годы Коротков являлся федеральным инспектором по Республике Калмыкия аппарата полпреда президента Российской Федерации в ЮФО. До этого возглавлял Светлоярский район Волгоградской области.

Напомним, что в конец сентября возглавлявший региональный фонд капремонта Дмитрий Баранов перешел на другое место работы. В настоящее время он трудится на посту замруководителя комитета ЖКХ Волгоградской области.

UPD: временно осуществлять полномочия руководителя комитета будет Дмитрий Баранов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

