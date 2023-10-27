В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман Сучков

В Волгограде сегодня, 27 октября, покинул пост главы Красноармейского района Роман Сучков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Волгограда.

По информации горадмина, Сучков меняет место работы. Муниципальную службу он оставляет в связи с повышением.

– Роман Анатольевич 27 октября текущего года завершает работу в должности главы администрации Красноармейского района в связи с переходом с муниципальной на государственную службу, – прокомментировали в администрации Волгограда отставку чиновника.

Сообщается, что глава Волгограда Владимир Марченко поблагодарил Романа Сучкова за работу и пожелал ему успехов на новом месте работы.

Напомним, что Сучков в Волгограде пять лет руководил администрацией Ворошиловского района. После этого он возглавил самый южный район города-героя.

По имеющимся сведениям, новое место работы Сучкова предполагает выполнение им управленческих функций. При этом покидать регион он не планирует.

Фото: Роман Сучков / VK.com