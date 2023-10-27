



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в Волгограде возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины на остановке. О происшествии, напомним, сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– В социальных медиа сообщается, что в городе Волгограде на остановке общественного транспорта мужчина избил пенсионера в ответ на сделанное замечание за брошенную сигарету, – говорится в официальном сообщении Информационного центра СК России. – В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.

Главе СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – уточняют в ИЦ СКР.

Отметим, что личность потерпевшего уже установлена – мужчине 51 год и он далек от пенсионного возраста. Второго участника драки на данный момент СМИ не предъявили – его личность пока устанавливается.

Что в действительности стало причиной конфликта на автобусной остановке, еще предстоит выяснить. Есть версия, что потасовка между мужчинами началась в салоне автобуса и продолжилась на улице, что подтверждает опубликованное полицией видео. При этом ни один из участников драки не вызывал правоохранителей и скорую помощь на место происшествия.

Редакция «Высоты 102» готова озвучить версии всех участников драки на сайте. Наш телефон для связи - 8(937)55-66-102.