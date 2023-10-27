В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видео

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в Советском районе Волгограда, произошедшем накануне в 15.00. Как сообщает V102.RU, мужчины сцепились в автобусе, а затем конфликт продолжился на остановке.





— Предварительно установлено, что между двумя мужчинами в салоне рейсового автобуса произошел словесный конфликт, который продолжился на остановке общественного транспорта «Нефтяник, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что один из участников потасовки — 51-летний мужчина — сам обратился в больницу.

— По факту получения травм организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства и участники, — добавили в областном главке МВД.





Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», медики сообщили о характере травм в полицию. Пострадавший оказался представителем одной из кавказских республик.

По не подтвержденной официально информации, конфликт начался из-за замечания, который пострадавший сделал более молодому сопернику.

Видео: «Жесть Волжский» / t.me

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