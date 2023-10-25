Волгоградский «Каустик» заработал первый балл в Суперлиге с новым тренером





Волгоградский «Каустик» сегодня, 25 октября, на выезде в городе Снежинск Челябинской области сыграл вничью с «Динамо-Сунгуль» со счетом 29:29 и набрал первый балл в турнирной таблице после семи туров в Суперлиге, сообщает V102.RU.





После перерыва забросил Вадим Ибраков, а вскоре Даниил Кольцов реализовал семиметровый. «Каустик» лидировал с разницей в пять очков, однако достаточно быстро позволил хозяевам ликвидировать отставание. Дмитрий Бочарников, явно недовольный действиями своих гандболистов на старте второго тайма, взял тайм-аут. Отдых пошел на пользу гостям, сумевшим перевести дух и получить ценные наставления от своего тренера. «Химики» снова поймали кураж. В течение трех минут Сергей Палащенко и Станислав Токмаков выстрелили дуплетом, также поразил ворота Данила Иванов.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ГК "Каустик" VK.com



К этой игре «химики» подходили с серией из шести поражений подряд. После предыдущей неудачи на домашней площадке во встрече с «Виктором» из Ставрополя руководство клуба приняло решение о кадровых перестановках. Рафаэля Самитова на посту главного тренера сменил Дмитрий Бочарников, ранее трудившийся на должности наставника волгоградцев. Самитов, в свою очередь, остался работать в штабе Бочарникова.А «Динамо» одержало три победы до сегодняшнего поединка и набрало шесть очков. Поэтому хозяева подходили к матчу с «Каустиком» в статусе фаворита. Однако эффект от изменений «химики» почувствовали достаточно быстро и сегодня были очень близки к первой победе в сезоне.Гандболисты из Челябинской области вышли вперед на второй минуте. Вскоре сравнял счет Никита Ларин с пенальти. Хоть начало встречи и осталось за динамовцами, которые в стартовом отрезке лидировали, но уже к исходу десятиминутки благодаря точным попаданиям в результате быстрых комбинаций Данилы Иванова и Родиона Левицкого гости восстановили равновесие.Во второй половине тайма подопечные Бочарникова стали отрываться от соперников. Данила Иванов и Антон Собина сделали счет 12:8 в пользу «Каустика». До перерыва игра «химикам» давалась. Они уверенно реализовывали моменты, в том числе и в позиционных атаках. В заключительную пятиминутку отличились дважды Данила Иванов и ещё раз Антон Собина. Под самый занавес тайма «Динамо» успело лишь сократить отставание. При этом преимущество гостей было и без того приличным для команды, которая до этого не знала побед — 17:13.Все самое интересное зрителей ожидало в решающую десятиминутку. Динамовцы дважды реализовали большинство и приблизились вплотную. В ключевой момент проявил себя и голкипер волгоградцев Дмитрий Черномашенцев, совершивший важнейшее спасение в тяжелой игровой ситуации. Некоторым из болельщиков тогда казалось, что долгожданная и очень нужная виктория никуда не уплывет от «химиков».К сожалению, хозяева успели проявить характер и отыгрались. Хотя «Каустик» мог вырвать победу в самой концовке после финального броска Антона Собины, который оказался заблокированным динамовской обороной. Собина вдобавок получил красную карточку за попадание мячом в лицо сопернику.Ничейный итог — 29:29. Волгоградская команда в дебютном поединке при Дмитрии Бочарникове заслуженно набрала первые очки в чемпионате. Это не позволило «Каустику» уйти с последней позиции в Суперлиге и вселило оптимизм в болельщиков клуба перед следующими встречами. 14 ноября «химики» примут в родных стенах «Чеховских Медведей» из Подмосковья.