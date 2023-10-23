В Волгограде суд отправил в СИЗО грабителя-«киногероя»





В Волгограде взят под стражу один из мужчин, избивших и ограбивших нового знакомого ночью возле магазина на ул. Качинцев. Напомним, преступление злоумышленники совершили под прицелом камер наружного наблюдения – ранее ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видеокадры.

– Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда в отношении Дениса Т., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2023 года, – сообщили в пресс-службе райсуда Волгограда.

По первоначальным данным полиции, 39-летний пострадавший в ночь на 16 октября принимал участие в уличном «застолье» со своими обидчиками. В какой-то момент у ранее судимых волгоградцев возник умысел ограбить мужчину, в связи с чем, не волнуясь насчет видеосъемки, они начали его избивать. Наживой злоумышленников стал кошелек потерпевшего.