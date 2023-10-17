Грабеж под покровом ночи зафиксировали камеры в Волгограде





В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» в отношении двоих местных жителей. Мужчины, по информации ГУ МВД России под Волгоградской области, ночью 16 октября ограбили 39-летнего волгоградца. Одним из доказательств их вины станет, судя по всему, видеозапись – преступление задержанные совершили под прицелом камеры наружного наблюдения.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, действия разворачивались позапрошлой ночью в Дзержинском районе возле одного из сетевых магазинов.

– Потерпевший 39-летний волгоградец распивал спиртные напитки с малознакомыми мужчинами около магазина. В какой-то момент у новых знакомых волгоградца возник умысел похитить его имуществ. Ударив несколько раз мужчину, злоумышленники похитили портмоне, в котором находились деньги и банковская карта, – рассказали в главке полиции.





С заявлением о грабеже и побоях пострадавший пришел в полицию той же ночью. В результате сотрудники полка ППС задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 32-летний и 33-летний местные жители.

– Задержанные сознались в содеянном, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Похищенное имущество изъято. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области