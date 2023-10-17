Происшествия

Грабеж под покровом ночи зафиксировали камеры в Волгограде

Происшествия 17.10.2023 12:16
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17.10.2023 12:16


В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» в отношении двоих местных жителей. Мужчины, по информации ГУ МВД России под Волгоградской области, ночью 16 октября ограбили 39-летнего волгоградца. Одним из доказательств их вины станет, судя по всему, видеозапись – преступление задержанные совершили под прицелом камеры наружного наблюдения. 

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, действия разворачивались позапрошлой ночью в Дзержинском районе возле одного из сетевых магазинов.  

– Потерпевший 39-летний волгоградец распивал спиртные напитки с малознакомыми мужчинами около магазина. В какой-то момент у новых знакомых волгоградца возник умысел похитить его имуществ. Ударив несколько раз мужчину, злоумышленники похитили портмоне, в котором находились деньги и банковская карта, – рассказали в главке полиции. 



С заявлением о грабеже и побоях пострадавший пришел в полицию той же ночью. В результате сотрудники полка ППС задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 32-летний и 33-летний местные жители.

– Задержанные сознались в содеянном, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Похищенное имущество изъято. В настоящий момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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