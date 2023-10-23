В Волгограде осудили зека-альфонса за крупный обман двух женщин

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 39-летнему Леониду Лидинову, который из колонии дистанционно обманул двух женщин на крупную сумму, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Лидинов признан виновным по нескольким статьям УК РФ: ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Его приговорили к 6 годам 1 месяцу колонии строгого режима.

Установлено, что феврале-апреле 2021 года, отбывая наказание в колонии на территории Ульяновской области, он стал переписываться с двумя одинокими женщинами на сайте знакомств. Лидинов использовал чужие фото и представлялся респектабельным мужчиной. Он обещал женщинам скорую встречу, а потом просил денег на билет, поясняя, что столкнулся с некими форс-мажорными обстоятельствами.

Завладев персональными данными женщин, он похитил у одной из них около 2 миллионов рублей, а у второй - 135 тысяч. Затем через мобильное приложение он оформил на обеих женщин кредиты на сумму чуть более 100 тысяч рублей каждый. Однако одну из операций он завершить не смог, так как ее заблокировала служба безопасности банка.

Вину злоумышленник не признал и просил его оправдать, но его жалоба осталась без удовлетворения. По решению суда ему также нужно погасить ущерб, причиненный преступлением. Приговор вступил в законную силу.