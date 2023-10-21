Под Волгоградом мужчина задохнулся от газов своего авто

В Волгоградской области в своем гараже задохнулся 64-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, тело автовладельца нашли 20 октября его родственники.
По предварительной информации, мужчина погиб от отравления угарным газом. Вероятно, он включил автомобиль, чтобы согреться, но концентрация выхлопных газов оказалась смертельной.
Трагедия произошла в поселке Областной сельскохозяйственной опытной станции Городищенского района.
Информация уточняется в СУ СКР по Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»