



Военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений проведут в городах России до конца года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Мероприятия организует Министерство обороны РФ в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Сообщается, что девятая по счету информационно-агитационная акция направлена на информирование учащихся выпускных классов школ, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов МО РФ, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны

– В рамках акции будут проведены активности, направленные на популяризацию военной службы, – сообщили в Министерстве обороны. – Мероприятия спланированы в различных регионах страны, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части, а также в образовательных организациях среднего общего и среднего профессионального образования.

Кроме показательных мероприятий в городах России развернут мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Принимать участие в акции, которая продлится до 15 декабря, будут военнослужащие, награжденные государственными наградами, представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия».