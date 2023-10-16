В Саратовской области изучают обломки рухнувшего беспилотника





В соседней с Волгоградской Саратовской области сегодня, 16 октября, обнаружили обломки беспилотного летального аппарата. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу Балаковского района.

– В Балаковском районе Саратовской области обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сегодня в Telegram сообщил глава района Сергей Грачев, – передает саратовское информагентство. – По словам чиновника, обломки нашли на сельскохозяйственных полях.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Объекты инфраструктуры не разрушены.

– На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Они выясняют все детали произошедшего, – уточняет «СарИнформ».

Напомним, что в Волгоградской области в сентябре ВСУ попытались атаковать беспилотником военную базу в Городищенском районе. Обломки БПЛА были обнаружены в районе поселка Котлубань.

Фото: sarinform.ru