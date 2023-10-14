Выходные в Волгоградской области будут теплыми и солнечными

Расследования 14.10.2023 07:35
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14.10.2023 07:35
Сегодня, 14 октября, и завтра, 15 октября, в Волгоградской области установится солнечная теплая погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 14 октября в регионе лишь в некоторых районах пройдут небольшие дожди. В Волгограде осадков не ожидается, а днем температура воздуха повысится до +18 градусов. 15 октября будет еще теплее – до +21.Тепло будет и в понедельник, 16 октября. Но уже со вторника начнется понижение температуры до +13 градусов, прогнозируют также дожди. Осадки пройдут и в конце недели. А в следующие выходные днем будет всего около 6 градусов и вернутся ночные заморозки.
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