В Волгограде выделили деньги на уборку 13 свалок

Электронный аукцион на ликвидацию 13 несанкционированных свалок в Красноармейском районе объявлен в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели выделено чуть более 1,3 миллиона рублей - это начальная цена аукциона. Победителя определят после 19 октября.

В администрации Волгограда пояснили, что подрядчику предстоит вывезти почти 800 кубометров бытового и строительного мусора, который неизвестные лица сбрасывали в местах общего пользования.

Работы пройдут по 13 адресам, в числе которых территории, расположенные напротив дома № 275 по ул. Бутлерова, на пересечении ул. Гремячинской и ул. Мачтозаводской, на ул. им. Куйбышева вблизи ГУП - ВСХП «Заря», на ул. Панферова, рядом с домом № 50 и др.

Как пояснили в мэрии, этой осенью аналогичные работы запланированы и в других районах - Кировском, Дзержинском и Тракторозаводском. Всего будет вывезено свыше 3 тысяч кубометров мусора.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»