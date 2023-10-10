Борьба с коррупцией 10.10.2023 10:49
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10.10.2023 10:49
Волгоградский облсуд оставил приговор Среднеахтубинского суда местному жителю за взятку без изменения. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, в начале 2023 года был задержан 20-летний местный житель за попытку дать мзду оперативному сотруднику ведомства. Молодого человека задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Он пытался откупиться деньгами и предложил оперативнику 100 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. В итоге ему пришлось отвечать и за взятку, и за наркотики, за что он получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Попытка обжаловать приговор осужденному не удалась.
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