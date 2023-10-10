В Волгограде суд рассмотрит дело о жуткой гибели бездомного на дороге

Обвиняемый будет ожидать суда, находясь под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Расследования 10.10.2023 11:54
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10.10.2023 11:54
Обвиняемый будет ожидать суда, находясь под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель пешехода. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, 27-летний мужчина ночью 20 июня 2023 года совершил смертельный наезд на автомобиле «ВАЗ 2110» на пешехода на улице Елецкой. Выяснилось, что автомобиль двигался с превышением разрешенной скорости – более 70 километров в час. При этом водитель после наезда скрылся с места происшествия.Напомним, в ДТП погиб мужчина без определенного места жительства. Удар машины был такой силы, что у него оторвало ногу. При этом при жизни у мужчины отсутствовала ступня и пальцы на руках.
Обвиняемый будет ожидать суда, находясь под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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