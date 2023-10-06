Спорт

Волгоградский «Ротор» оштрафовали из-за травмы врача «Алании»

Спорт 06.10.2023 07:35
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06.10.2023 07:35


Волгоградский «Ротор» по итогам заседания КДК РФС  оштрафован на 100 тысяч рублей после домашней встречи 1/32 финала Кубка России c владикавказской «Аланией»  из-за беспорядков на трибунах,  сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».
 
Напомним,  матч состоялся 27 сентября и завершился победой хозяев -  1:0. Всю игру страсти кипели как на поле, так и за его пределами. В результате сразу после окончания поединка обе команды устроили массовую потасовку. В это же самое время, когда соперники выясняли отношения между собой, болельщики сине-голубых завелись вместе с игроками и зрители стали кидать посторонние предметы на поле.
 
Ситуация в один момент стала настолько бесконтрольной, что диктор Юрий Кушнарёв сделал объявление по стадиону с просьбой успокоиться. Однако от санкций по отношению к волгоградскому клубу это все равно не спасло. Глава комитета КДК Артур Григорьянц прокомментировал данное наказание.
 
- После финального свистка болельщики «Ротора», которые находились на центральных секторах, бросили пластиковые бутылки и дудку. В представителя «Алании» — врача команды Николая Дубова — попала одна бутылка. В затылок. Медицинское заключение выявило сотрясение мозга. Решение КДК — за бросание болельщиками посторонних предметов в официальных лиц соперников оштрафовать «Ротор» на 100 тысяч рублей. Также вынесено предупреждение, что, в случае очередных нарушений будут применены более строгие санкции, — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».
 
Следующий матч в Кубке России волгоградская команда проведет 18 октября. Подопечные Сергея Попкова в 1/16 финала турнира на выезде сыграют против «Динамо» из Владивостока.
 
Фото СК «Ротор» VK.com


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