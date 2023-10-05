Избирательная комиссия Волгоградской области направит в регпарламент новую схему одномандатных избирательных округов, которая будет применяться на выборах депутатов облдумы в 2024 году.

– Облизбирком определил новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Волгоградской областной Думы в связи с истечением 10-летнего срока, на который была утверждена прежняя схема. На основании данных о численности избирателей определены границы 19 одномандатных избирательных округов, – сообщили в ИКВО.

Напомним, что схема одномандатных избирательных округов была изменена в 2013 году. Тогда их число было увеличено с 16 до 19. Численность избирателей в каждом округе составляла 103 тысячи с погрешностью в 10%.

В избирательной комиссии региона уточнили, что выборы депутатов областной думы состоятся в 2024 году в единый день голосования. Избирателям предстоит выбрать 19 депутатов по одномандатным избирательным округам и 19 депутатов – по единому избирательному округу. Таким образом, в новой схеме количество одномандатных округов останется прежним. Поменяются только их границы с учетом числа избирателей.