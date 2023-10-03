Волгоград принимает этап Спартакиады союзного государства среди молодежи





В Волгограде на Мамаевом кургане состоялось торжественное открытие первого этапа Спартакиады союзного государства среди студенческой молодежи. Соревнования посвящены 80-летию Победы советских войск в Сталинградской битве.

На главной высоте России студентов российских и белорусских вузов приветствовали представители Министерств спорта РФ и республики Беларусь, заместитель председателя комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Алина Демина, а также титулованный тяжелоатлет, член Президиума Волгоградской областной организации Общества «Динамо», Олимпийский чемпион Алексей Петров.

– Наш регион принимает Спартакиаду уже в четвертый раз. В соревнованиях по футболу и волейболу участвуют 250 спортсменов в возрасте от 17 лет до 21 года. Всего от вузов России и Беларуси на состязания заявлены 24 отдельные команды, – рассказали в обществе «Динамо» ИА «Высота 102». – Честь российского флага на площадках ВГАФК будут отстаивать юноши и девушки из семи субъектов федерации – студенты Волгоградской, Ростовской, Тюменской, Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Донецкой Народной республики.

Сообщается, что кроме соревнований участников спартакиады ждет и насыщенная культурная программа, в ходе которой гости региона смогут познакомиться с историей и достопримечательностями города-героя Волгограда.

На следующей неделе в Волгограде стартует второй этап Спартакиады. В нем примут участие школьники из сельской местности России и Беларуси.

– Третий и четвертый раунды примет белорусская сторона. Итоги Спартакиады будут подведены в Минске в начале декабря, – сообщают в «Динамо».