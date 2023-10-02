Расследования

В Волгограде вынесли «мягкий» приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с маршруткой

Расследования 02.10.2023 17:32
0
02.10.2023 17:32


Кировский районный суд Волгограда, сегодня, 2 октября, приговорил к 6 годам колонии-поселения водителя КАМАЗа, по вине которого в январе текущего года погибли три пассажира маршрутки, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 20-летнего жителя Дагестана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговором суда дополнительно ему запрещено в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Напомним, 18 января 2023 года фигурант уголовного дела, находясь за рулем КАМАЗа с прицепом, груженного зерном, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. От полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры маршрутного такси в возрасте 12, 56 и 76 лет. Несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет причинен тяжкий вред здоровью.

Вину водитель большегруза полностью признал.

Гособвинение, которое просило для подсудимого 6,5 лет в колонии общего режима с дополнительным запретом на 3 года на управление транспортными средствами, уже заявило, что считает приговор мягким и будет его обжаловать.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте по теме:

«Люди просто посыпались на дорогу»: фоторепортаж ИА «Высота 102» с места смертельного ДТП с маршруткой

«У нее пошла кровь изо рта»: волгоградка из искореженной КАМАЗом маршрутки рассказала о спасении дочери

«Чудом избежал смерти»: выживший в ДТП с КАМАЗом волгоградец рассказал о происшествии

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.10.2023 14:59
Расследования 02.10.2023 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2023 09:54
Расследования 02.10.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2023 09:23
Расследования 02.10.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2023 09:12
Расследования 02.10.2023 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2023 12:42
Расследования 30.09.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2023 08:25
Расследования 30.09.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 20:55
Расследования 29.09.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 20:02
Расследования 29.09.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 15:58
Расследования 29.09.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 18:53
Расследования 28.09.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:25
Расследования 28.09.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:05
Расследования 28.09.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 16:06
Расследования 28.09.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:46
Расследования 28.09.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:28
Расследования 28.09.2023 15:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
В Волгограде вынесли «мягкий» приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Многоуровневую развязку над ж/д переездом у Водстроя в Волгограде достроят в 2024 годуСмотреть фотографии
16:57
Житель Коломны утонул на рыбалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде из-за учений по ГО остановят движение СТ и запретят парковкуСмотреть фотографии
15:56
Задержанный ФСБ иностранец получил 9 лет строгача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский журналист и писатель возглавил «Горьковку»Смотреть фотографии
14:59
МВД опубликовало ориентировку на предполагаемого водителя-убийцу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:48
На Волжской ГЭС погиб 30-летний альпинист, второй в больницеСмотреть фотографии
14:31
Энергетики ЛУКОЙЛа завершили в срок необходимый комплекс работ перед стартом отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:06
Смертельное ДТП со студентами политеха мог устроить в Волгограде 35-летний бизнесменСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде школьные пищеблоки могут модернизировать на средства ПСБСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области похоронили 32-летнего контрактника Сергея КорастелеваСмотреть фотографии
13:19
Депутат облдумы Соловьева назвала охрану экологии приоритетом для регионаСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде уничтожили 100 кг еды из багажа пассажиров аэропортаСмотреть фотографии
12:52
Юань считают достойной заменой доллара и евро 36% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом экс-главу поселения оштрафовали на 50 тысяч за неисполненное решениеСмотреть фотографии
11:52
Богатое наследие и уютные улочки: искусственный интеллект объяснил, за что волгоградцы любят свой городСмотреть фотографии
11:23
В зоне СВО погиб 49-летний разведчик Алексей Макеев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Не морозить волгоградцев и вовремя согревать поручил Бочаров на совещанииСмотреть фотографии
10:32
Волгоградец сжег подруге лицо во время заурядной ссорыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронамСмотреть фотографии
10:12
ВОЛМА стала лучшим экспортером года в сфере промышленностиСмотреть фотографии
09:59
Женщина на иномарке насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура утвердила обвинение Мелконяну за угрозы судье и сотруднику изолятораСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом ученица автошколы обвиняется в кредитной афере с данными одногруппниковСмотреть фотографии
09:12
Экс-следователь СУ СКР отправлен в колонию за взятку в 21 млн руб. от депутатовСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде забуксовал снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографии
21:25
Бухгалтер из Волгограда лишилась полумиллиона рублей после звонка пермякаСмотреть фотографии
20:15
Ворота на Самке: «Ротор» на Волгоград Арене одолел омский «Иртыш» - 1:0Смотреть фотографии
19:48
Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 