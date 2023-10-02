Кировский районный суд Волгограда, сегодня, 2 октября, приговорил к 6 годам колонии-поселения водителя КАМАЗа, по вине которого в январе текущего года погибли три пассажира маршрутки, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 20-летнего жителя Дагестана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговором суда дополнительно ему запрещено в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.





Напомним, 18 января 2023 года фигурант уголовного дела, находясь за рулем КАМАЗа с прицепом, груженного зерном, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. От полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры маршрутного такси в возрасте 12, 56 и 76 лет. Несовершеннолетним пассажирам в возрасте 4, 12 и 14 лет причинен тяжкий вред здоровью.

Вину водитель большегруза полностью признал.

Гособвинение, которое просило для подсудимого 6,5 лет в колонии общего режима с дополнительным запретом на 3 года на управление транспортными средствами, уже заявило, что считает приговор мягким и будет его обжаловать.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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