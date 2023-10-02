Происшествия

Задержанный ФСБ иностранец получил 9 лет строгача в Волгоградской области

Происшествия 02.10.2023 15:56
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02.10.2023 15:56


В Волгоградской области 2 октября огласили приговор 33-летнему жителю одной из стран ближнего зарубежья, причастному к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. По информации регионального УФСБ России, итоговое судебное заседание состоялось в Иловлинском районном суде. 

Оперативниками регионального УФСБ России установлено, что членами межрегионального преступного сообщества при координации кураторов в Telegram осуществлялись закладки синтетических наркотиков в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта на территории Волгоградской области и в иных субъектах Российской Федерации. 

Получив информацию об одной из таких закладок, оперативники в Иловлинском районе обнаружили в тайнике около трех килограммов мефедрона. Взамен сотрудники управления подложили в тайник муляжи, а следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело  (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России). 

– В рамках уголовного дела был установлен и задержан с поличным при попытке извлечения муляжа наркотических средств из тайника-закладки иностранный гражданин, – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – В ходе опроса задержанного установлено, что, следуя инструкции куратора, он намеревался выехать за пределы Российской Федерации для дальнейшего сбыта наркотиков бесконтактным способом.

 

Вину в инкриминируемом деянии подсудимый полностью признал. Суд приговорил иностранца к девяти годам колонии строгого режима. 

– Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – уточняют в волгоградском УФСБ. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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