



В Волгоградской области 2 октября огласили приговор 33-летнему жителю одной из стран ближнего зарубежья, причастному к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. По информации регионального УФСБ России, итоговое судебное заседание состоялось в Иловлинском районном суде.

Оперативниками регионального УФСБ России установлено, что членами межрегионального преступного сообщества при координации кураторов в Telegram осуществлялись закладки синтетических наркотиков в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта на территории Волгоградской области и в иных субъектах Российской Федерации.

Получив информацию об одной из таких закладок, оперативники в Иловлинском районе обнаружили в тайнике около трех килограммов мефедрона. Взамен сотрудники управления подложили в тайник муляжи, а следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России).

– В рамках уголовного дела был установлен и задержан с поличным при попытке извлечения муляжа наркотических средств из тайника-закладки иностранный гражданин, – сообщают в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – В ходе опроса задержанного установлено, что, следуя инструкции куратора, он намеревался выехать за пределы Российской Федерации для дальнейшего сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимый полностью признал. Суд приговорил иностранца к девяти годам колонии строгого режима.

– Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – уточняют в волгоградском УФСБ.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области