Ворота на Самке: «Ротор» на Волгоград Арене одолел омский «Иртыш» - 1:0





Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 октября, дома обыграл омский «Иртыш» 1:0 в матче 12-тура Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». Автором единственного гола стал Филипп Дворецков, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 октября, дома обыграл омский «Иртыш» 1:0 в матче 12-тура Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». Автором единственного гола стал Филипп Дворецков, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Ротора" VK.com



15136 зрителей, посетивших Волгоград Арену, явно рассчитывали на то, что их любимая команда сможет развить успех после кубковой виктории над «Аланией» в середине недели. И, как показало время, поклонники сине-голубых явно не остались разочарованными итоговым результатом и в матче чемпионате.Правда, начало матча добавило седых волос особо впечатлительным болельщикам. Ошибку допустил Сергей Самок, который при попытке сделать передачу своему партнеру отдал мяч игроку гостей. Только лишь уверенные действия Алексея Никитина смогли ликвидировать угрозу в штрафной сине-голубых. Защитник своим спасением уберег хозяев от больших неприятностей уже на первых минутах.Вскоре Филипп Дворецков нанес удар головой, с которым успешно справился голкипер омичей Дмитрий Арапов. В середине тайма Дворецков снова угрожал воротам соперника, но угодил на сей раз выше. «Ротор» в первом тайме играл первым номером, однако довести дело до забитого гола они не смогли до перерыва. Хотя свой момент имел и Михаил Агеев, получивший передачу от Данила Пелиха. 23-летний форвард, находясь под давлением обороны «Иртыша», пробил. В этот раз на месте оказался Арапов. На 38-й минуте вице-капитан «Ротора» Сергей Зуйков неудачно столкнулся с игроком соперника, после чего защитнику сине-голубых пришлось перевязать голову. В итоге первая половина так и закончилась нулевой ничьей.После перерыва хозяева продолжили владеть инициативой. Подопечные Сергея Попкова использовали, в том числе, навесные подачи с целью открыть счет. Однако оборона омского клуба действовала достаточно надежно до поры до времени. В то же время у команды Валерия Петракова также были возможности забить гол. На 64-й минуте Сергей Самок не сумел зафиксировать мяч после удара из-за пределов штрафной. Игровой снаряд затем отлетел на ногу другому игроку гостей, решившему атаковать с близкого расстояния. К счастью, Самок исправил свою ошибку и совершил важнейшее спасение и не позволил омичам выйти вперед. На 69-й минуте волгоградскому голкиперу в очередной раз не удалось удержать мяч в руках после дальнего выстрела. Вскоре и вовсе «Ротор» от пропущенного гола спасла штанга.Матч постепенно приближался к своему завершению. И на 85-й минуте хозяева получили право на розыгрыш аута на чужой половине поля. Юрий Завезён далеко выбросил в штрафную соперника, где Рашид Магомедов удачно поборолся за мяч и откатил его назад на ногу Филиппу Дворецкову. Полузащитнику волгоградцев удалось хорошо подстроиться и нанести точный голевой удар, с которым не смог справиться Дмитрий Арапов. Хозяева, наконец, открыли счет к ликованию родных трибун. Сами футболисты достаточно эмоционально отпраздновали важнейший забитый гол. В концовке встречи «Ротору» удалось оставить свои ворота, которые защищал Сергей Самок, на замке и получить такие нужные, но весьма заслуженные три очка в свою копилку.Таким образом, «Ротор» одержал четвертую домашнюю победу подряд с учетом кубковых противостояний и набрал 17 очков и приблизился к лидирующей группе дивизиона «А». Следующий матч подопечные Сергея Попкова проведут на выезде против «Краснодара-2» 8 октября.