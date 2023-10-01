Спорт

Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную Беларуси

Спорт 01.10.2023 08:00
0
01.10.2023 08:00


Ватерполисты волгоградского «Спартака» удачно начали защиту чемпионского титула. В первом туре нового чемпионата подопечные Владимира Карабутова в двух домашних матчах обыграли сборную Беларуси, сообщает V102.RU.

Национальная команда дружественной страны получила специальное приглашение от российской федерации водного поло для участия в Суперлиге 23-24. Белорусская дружина после отстранения от участия в международных соревнованиях лишилась игровой практики в официальных поединках, поэтому  выступление в нашем чемпионате может послужить  альтернативой для подопечных Игоря Ванды. Отметим, что костяк сборной Беларуси состоит из молодых ватерполистов, которым ещё нужно набраться опыта для стабильной борьбы на равных с командами уровня красно-белых.

Однако это вовсе не означает, что волгоградцы не испытали никаких проблем в начале сезона.  Первая половина дебютной встречи оказалась ничейной. Стартовый  период хозяева выиграли с минимальным преимуществом благодаря точным попаданиям новичка клуба Романа Усова и Степана Андрюкова, который отличился в концовке восьмиминутки. Во втором игровом отрезке  зрители снова наблюдали много голов с обеих сторон. В итоге на большой перерыв «Спартак» и сборная Беларуси ушли при счете 4:3 в пользу красно-белых.


После отдыха интрига в матче стала постепенно угасать. За третий период хозяева бассейна настреляли шесть мячей, в то время как гости сумели отличиться лишь дважды.  В финальной четверти подопечные Владимира Карабутова поймали кураж и завершили её  с шестью результативными действиями. Их оппоненты снова два раза достигли цели. В итоге «Спартак» уверенно обыграл белорусскую сборную — 16:7. Отметим, что дубль на свой счет записал вернувшийся в волгоградский клуб Тимур Шайхутдинов.

В повторном матче между этими же соперниками тренерский штаб действующих чемпионов произвел ротацию на позиции голкипера. Петра Федотова в воротах сменил Дмитрий Трусов. На сей раз первый период оказался ничейным — 2:2. Роман Усов отметился двумя результативными действиями. В оставшихся трех четвертях болельщики увидели настоящую голевую феерию. Спартаковцы во всех игровых отрезках неизменно забрасывали по семь мячей. Некоторые из голов оказались очень красивыми по итогам разыгранных комбинаций.  

Роман Усов и Сергей Буланаев стали лучшими бомбардирами в составе красно-белых. На их счету по пять набранных очков. При этом нельзя не отметить достойное сопротивление гостей.  Итоговая победа «Спартака» и во второй встрече — 23:14. Но большое количество пропущенных мячей наверняка даст дополнительную пищу  для размышлений Владимиру Карабутову. Следующий тур спартаковцы должны были провести в домашнем бассейне против вице-чемпионов Суперлиги казанского «КОС-Синтеза». Однако противостояние с коллективом из столицы Татарстана было перенесено на ноябрь.  Поэтому волгоградские ватерполисты только через две недели в Москве сразятся с  МКСШОР «Восток» — бронзовыми призерами прошлого чемпионата.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.09.2023 19:48
Спорт 30.09.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2023 10:24
Спорт 30.09.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2023 21:03
Спорт 29.09.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2023 15:23
Спорт 29.09.2023 15:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2023 10:59
Спорт 29.09.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2023 09:47
Спорт 29.09.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2023 21:52
Спорт 27.09.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 21:23
Спорт 26.09.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 17:48
Спорт 26.09.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 09:28
Спорт 26.09.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2023 08:24
Спорт 25.09.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 17:22
Спорт 24.09.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 14:39
Спорт 24.09.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 12:40
Спорт 24.09.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2023 16:49
Спорт 23.09.2023 16:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
Волгоградским дачникам рассказали, в каких случаях они заплатят за бани, сараи и туалетыСмотреть фотографии
13:40
Ветеран СВО возмутился платным проездом в автобусах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
«Золотые» повестки, зэки и бизнес, слежка в Сети: что изменится в жизни волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
11:07
На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея ПускепалисаСмотреть фотографии
08:47
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную БеларусиСмотреть фотографии
20:57
«В систему пошла вода»: на севере Волгограда досрочно завершили работы на водоводеСмотреть фотографии
20:09
Один месяц будет «кусачим»: Гидрометцентр РФ спрогнозировал зиму в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:48
«Динамо-Синара» на выезде проиграло московскому ЦСКАСмотреть фотографии
19:08
«Наверное, их согревает любовь»: откровенные истории о жизни волгоградцев из приюта для бездомныхСмотреть фотографии
18:31
Концессии заменили задвижки на крупном водоводе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
Массовое ДТП с дорогими авто произошло в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
«Боялась забрать всех»: в муниципальном приюте для бездомных животных в Волгограде прошел день открытых дверейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
Осенний призыв в Волгоградской области пройдет без цифровых повестокСмотреть фотографии
14:33
В центре Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
13:15
День воссоединения новых регионов с РФ в Волгограде отметили флешмобом у Ангела-хранителяСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде разбойник с пистолетом напал на женщину и выстрелил в полицейскогоСмотреть фотографии
11:33
Волгоградским врачам стали выдавать планшетыСмотреть фотографии
11:05
Банду лжеремонтников пластиковых окон осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Защитник «Ротора» Сергей Зуйков: «Матч с «Аланией» мы провели по нашему сценарию»Смотреть фотографии
09:46
В Волгограде водитель Mercedes совершил ДТП с двумя погибшими и сбежалСмотреть фотографии
09:06
Не пристегнутые ремнями водители в Волгограде накатали штрафов на 137 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Адресная помощь: Сады Придонья передали продукции более чем на 1 млн рублейСмотреть фотографии
08:49
Лук, чеснок и витамины добавили в рацион солдат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Призывника в Волгоградской области осудили за уклонение от армииСмотреть фотографии
07:52
В Волгоград привезли две святыни из ТашкентаСмотреть фотографии
21:37
В Волжском раздадут противогазы в день всероссийских учений по ГОСмотреть фотографии
21:03
«Динамо-Синара» сыграет с действующими чемпионками России в МосквеСмотреть фотографии
20:55
В Волгограде на видео сняли детей, угрожавших зарезать продавцов магазинаСмотреть фотографии
 