Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную Беларуси

Ватерполисты волгоградского «Спартака» удачно начали защиту чемпионского титула. В первом туре нового чемпионата подопечные Владимира Карабутова в двух домашних матчах обыграли сборную Беларуси, сообщает V102.RU.

Национальная команда дружественной страны получила специальное приглашение от российской федерации водного поло для участия в Суперлиге 23-24. Белорусская дружина после отстранения от участия в международных соревнованиях лишилась игровой практики в официальных поединках, поэтому выступление в нашем чемпионате может послужить альтернативой для подопечных Игоря Ванды. Отметим, что костяк сборной Беларуси состоит из молодых ватерполистов, которым ещё нужно набраться опыта для стабильной борьбы на равных с командами уровня красно-белых.

Однако это вовсе не означает, что волгоградцы не испытали никаких проблем в начале сезона. Первая половина дебютной встречи оказалась ничейной. Стартовый период хозяева выиграли с минимальным преимуществом благодаря точным попаданиям новичка клуба Романа Усова и Степана Андрюкова, который отличился в концовке восьмиминутки. Во втором игровом отрезке зрители снова наблюдали много голов с обеих сторон. В итоге на большой перерыв «Спартак» и сборная Беларуси ушли при счете 4:3 в пользу красно-белых.







После отдыха интрига в матче стала постепенно угасать. За третий период хозяева бассейна настреляли шесть мячей, в то время как гости сумели отличиться лишь дважды. В финальной четверти подопечные Владимира Карабутова поймали кураж и завершили её с шестью результативными действиями. Их оппоненты снова два раза достигли цели. В итоге «Спартак» уверенно обыграл белорусскую сборную — 16:7. Отметим, что дубль на свой счет записал вернувшийся в волгоградский клуб Тимур Шайхутдинов.



В повторном матче между этими же соперниками тренерский штаб действующих чемпионов произвел ротацию на позиции голкипера. Петра Федотова в воротах сменил Дмитрий Трусов. На сей раз первый период оказался ничейным — 2:2. Роман Усов отметился двумя результативными действиями. В оставшихся трех четвертях болельщики увидели настоящую голевую феерию. Спартаковцы во всех игровых отрезках неизменно забрасывали по семь мячей. Некоторые из голов оказались очень красивыми по итогам разыгранных комбинаций.

Роман Усов и Сергей Буланаев стали лучшими бомбардирами в составе красно-белых. На их счету по пять набранных очков. При этом нельзя не отметить достойное сопротивление гостей. Итоговая победа «Спартака» и во второй встрече — 23:14. Но большое количество пропущенных мячей наверняка даст дополнительную пищу для размышлений Владимиру Карабутову. Следующий тур спартаковцы должны были провести в домашнем бассейне против вице-чемпионов Суперлиги казанского «КОС-Синтеза». Однако противостояние с коллективом из столицы Татарстана было перенесено на ноябрь. Поэтому волгоградские ватерполисты только через две недели в Москве сразятся с МКСШОР «Восток» — бронзовыми призерами прошлого чемпионата.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград» / vk.com