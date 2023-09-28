Белорусы выделят деньги на сохранение Мамаева кургана в Волгограде

– Волгоградская земля — это намоленное место, я убеждена, что своих внуков я сюда привезу, — поделилась заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Людмила Нижевич. — То, что вы сегодня делаете по сохранению исторической памяти, — это дорогого стоит. Также большая работа по благоустройству проведена — город великолепный. У нас такое же отношение к нашей белорусской земле, поэтому то, что мы увидели, это близко нам по духу.
Напомним, в ходе визита в Волгоград депутата Парламентского собрания двух государств обсудили проекты в промышленности и АПК, торговле, строительстве, образовании, здравоохранении, культуре, туризме. В настоящее время также реализуются совместные идеи, направленные на сохранение исторической правды и памяти.