Политика

Белорусы выделят деньги на сохранение Мамаева кургана в Волгограде

Политика 28.09.2023 14:39
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28.09.2023 14:39


Депутаты Парламентского собрания Беларуси готовы финансово поучаствовать в работе по содержанию и ремонту памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области, где состоялась встреча  губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с депутатами Парламентского собрания Беларуси и России.
– Волгоградская земля — это намоленное место, я убеждена, что своих внуков я сюда привезу, — поделилась заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Людмила Нижевич. — То, что вы сегодня делаете по сохранению исторической памяти, — это дорогого стоит. Также большая работа по благоустройству проведена — город великолепный. У нас такое же отношение к нашей белорусской земле, поэтому то, что мы увидели, это близко нам по духу.
Напомним, в ходе визита в Волгоград депутата Парламентского собрания двух государств обсудили проекты в промышленности и АПК, торговле, строительстве, образовании, здравоохранении, культуре, туризме. В настоящее время также реализуются совместные идеи, направленные на сохранение исторической правды и памяти.
Поднимался вопрос и об организации прямого авиасообщения между  Волгоградом и Минском.

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