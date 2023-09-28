



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 28 сентября, провел встречу с депутатами Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Стороны, сообщает ИА «Высота 102», обсудили на встрече дальнейшее развитие экономического и гуманитарного сотрудничества.

– Между жителями Волгоградской области и Белоруссии сложились искренние, добрые отношения, – подчеркнул в начале встречи Андрей Бочаров. – Сложились не сегодня и не вчера, а на протяжении десятилетий. Во время Великой Отечественной войны тысячи белорусов принимали участие в Сталинградской битве, потом восстанавливали Сталинград, а после освобождения Белоруссии многие предприятия Сталинградской области помогали в ее восстановлении. И сегодня между Волгоградской областью и регионами Беларуси складываются хорошие, конструктивные отношения, и есть хорошие перспективы для их развития».

Белорусским делегатам губернатор Волгоградской области рассказал о крупных промышленных и инфраструктурных инвестпроектах, которые реализуются сегодня в регионе, а также о точках роста волгоградской экономики.

– Волгоградская область является ключевым регионом в формировании международного транспортно-логистического коридора «Север – Юг». Мы понимаем зону своей ответственности, все проекты реализуются в соответствии с планами. Рассчитываем на взаимодействие с нашими друзьями и партнерами – регионами Белоруссии, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Работа комиссии позволит углубить связи, посмотреть на наш регион профессиональным взглядом: что нужно сделать, чтобы наши отношения развивались более ускоренными темпами.

Председатель комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов в свою очередь подчеркнул, что приезд комиссии Парламентского собрания в Волгоград был целенаправленным.

– Было очень важно показать нашим белорусским друзьям, что было сделано за последние годы на волгоградкой земле, какая огромная работа проделана к 80-летию Сталинградской битвы. То, что мы увидели, утверждает, что Россия движется вперед и ничто, никакой супостат с нами ничего не может сделать – все развивается, все работает, – сказал Селиверстов.

В ходе встречи от белорусской стороны прозвучали предложения развивать туристические связи, создать для этого новые логистические возможности, в том числе рассмотреть варианты прямого авиасообщения между Минском и Волгоградом.