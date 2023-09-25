Экономика

На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам

Экономика 25.09.2023 15:06
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25.09.2023 15:06


Имущественный комплекс ОАО «Волгоградский судостроительный завод», который в июне текущего года был выставлен на торги за 1,032 миллиарда рублей, продан на отрытых торгах почти в 2,5 раза дешевле заявленной стоимости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение о результатах торгов, победителем аукциона стало ООО «ХизМет» (ИНН 9704086755), которое приобрело завод через агента Эрнеса Радионова из Тюменской области 427 миллионов 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек.

Согласно системе СПАРК, ООО «ХизМет» зарегистрировано в Москве. Предприятие занимается сбором неопасных отходов и имеет лицензию на переработку лома черных или цветных металлов. В перечне видом деятельности также указаны обработка отходов и  лома черных и цветных металлов, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки. Совладельцы компании - трое граждан России. Бенефициаром указан бизнесмен Адам Безиев (65% доли). Денис Дятлов является гендиректором, ему также принадлежит 30% доли в уставном капитале. Еще 5% числится за Денисом Лавриным.

Напомним, что ОАО «Волгоградский судостроительный завод» было признано банкротом в мае 2013 года. Завод, который находится в Красноармейском районе Волгограда, и отдельные его цеха ранее уже выставляли на торги и не единожды. Перечень оцененного в миллиард имущественного комплекса весьма обширный. Это различные нежилые помещения, здания складов, цехов, магазинов, пилорамы, производственное оборудование, краны, станки, прессы, сварочные автоматы, пожарные водоемы, трансформаторная подстанция, водопровод, ограждение территории завода, протяженностью 2705 метров, проходная со шлагбаумом, портовый рейсовый буксир «РБТ-280», теплоход служебно-разъездной «Судостроитель» и многое другое. 

Имущество было выставлено на продажу на основании определения арбитражного суда Волгоградской области по делу о настоятельности (банкротстве) предприятия.

Как ранее сообщалось, в состав имущественного комплекса ОАО «ВгСЗ» входит залоговое и незалоговое имущество, большая часть которого находится в залоге у кредитора - Компании Тимкор Консалтинг Лимитед с суммой требований на 1,19 миллиарда рублей.

ОАО «Волгоградский судостроительный завод» специализировалось на строительстве судов коммерческого флота - танкеров и сухогрузов различных проектов для речных, смешанных («река-море») и морских условий плавания. 

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

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