Экономика

Имущество волгоградского завода-банкрота готовят к повторной продаже

Экономика 13.02.2022 13:18
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13.02.2022 13:18


Несостоявшимися признаны торги по продаже здания цеха №400, расположенного на территории судостроительного завода в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», желающих купить это недвижимое имущество с 43% износом не нашлось – ни одной заявки не поступило. Неудачей увенчались и предыдущие попытки продать здание цеха №400. 
Ранее сообщалось, что это имущество находится в федеральной собственности. На продажу здание было выставлено на основании распоряжения территориального управления Росимущества от 14 сентября 2021 года о приватизации здания цеха площадью 5095,4 кв.м. по адресу ул. Арсеньева,2. Ранее цех пытались продать по начальной цене в 19,3 миллиона рублей. Напомним, что имущество Волгоградского судостроительного завода, который был признан банкротом, 25 апреля 2019 года ушло с молотка всего за 323,9 млн рублей. Изначально стоимость завода оценивалась в 2,43 млрд рублей. Имущественный комплекс приобрел индивидуальный предприниматель из Саратова ИП Шарый Илья Анатольевич. 
Однако в августе 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области признал эти торги недействительными. В декабре 2020 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, признавших недействительными результаты торгов. В настоящее время предприниматель судится с ОАО «Волгоградский судостроительный завод», требуя возвратить ему 63,49 миллиона рублей. На эту сумму, как утверждает предприниматель, имущество по договору купли-продажи ему так и не поступило, хотя он перечислил в общей сложности 102,9 миллиона рублей. В конце декабря 2021 года кассационная инстанция арбитражного суда в Казани вынесла решение в пользу ИП Шарый И.А. В производстве суда находятся также заявление об оспаривании оценки имущества завода-банкрота и об утверждении порядка продажи имущества, а также жалоба на конкурсного управляющего. 
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» было признано банкротом в мае 2013 года. В состав имущественного комплекса ОАО «ВгСЗ» входит залоговое и незалоговое имущество, большая часть которого находится в залоге у кредитора - Компании Тимкор Консалтинг Лимитед с суммой требований на 1,19 миллиарда рублей. Конкурсное производство на заводе-банкроте продлено до 15 апреля 2022 года.
Согласно открытым данным, в мае 2020 года на торгах все же удалось реализовать часть имущества завода-банкрота компании из Твери (ООО УК «Доверие»). С молотка ушли, в частности, корпусно-сварочный цех, механический цех, материальный склад и гараж по цене в 6 раз ниже начальной.
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» специализировалось на строительстве судов коммерческого флота - танкеров и сухогрузов различных проектов для речных, смешанных («река-море») и морских условий плавания. 



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