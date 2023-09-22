Экология

Росводресурсы вольют в волгоградские водоемы сотни миллионов рублей

Экология 22.09.2023 18:25
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22.09.2023 18:25


Волгоградская область вышла на сверхпроектный темп оздоровления Волго-Ахтубинской поймы. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в Росводресурсах. Так, в поселке Куйбышев приступили к строительству водопропускного сооружения на ерике Мишка. Это один из десяти новых объектов, для которых Росводресурсы направили региону дополнительное финансирование в 2023 году. 

По информации федерального ведомства, выделение дополнительных средств и ускорение оздоровления поймы позволят решить актуальные задачи досрочно. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Волгоградской области уже построили 50 сооружений для пропуска воды. Они нужны для оптимального наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы.

Дополнительные 227,5 млн рублей помогут сократить сроки реализации и других мероприятий. В Росводресурсах информируют о том, что в этом году удастся выполнить больший объем работ по реабилитации ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшиво, где со дна убирают многолетние иловые отложения, а берега избавляют от зарослей.  Такие меры позволяют остановить деградацию водных объектов. 

– Комплексные работы в низовьях Волги с 2019 года привели к заметным преобразованиям: обводнение поймы увеличилось почти в два раза, более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья. Когда эффект от мероприятий нагляден, появляется стимул для скорейшей реализации оставшихся задач. Волгоградская область уже выполнила план 2023 года по строительству водопропускных сооружений и приступила к работам следующего года, – рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. 

Напомним, об этом же сегодня говорил и руководитель областного комитета природных ресурсов Алексей Сивокоз, побывавший днем на реке Ахтубе, где вторую неделю ведутся работы по расчистке устья. В 2024 году, по окончании работ, река снова станет судоходной. 

О том, как спасают Ахтубу, – смотрите видеорепортаж ИА «Высота 102». 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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