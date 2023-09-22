Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской области





В городе Ртищево Саратовской области сегодня, 22 сентября, иномарка попала под поезд. По данным ИА «СарИнформ», в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира Chevrolet.

– В 14:10 на железнодорожном переезде на улице Красная столкнулись легковушка Chevrolet и грузовой поезд, – передает информагентство со ссылкой на саратовскую Госавтоинспекцию. – Автомобилем управлял 55-летний мужчина. Травмы получили его пассажирки 54 и 82 лет, их увезли в больницу.





У иномарки смяло левую сторону и заднюю часть кузова.

Фото: УГИБДД по Саратовской области