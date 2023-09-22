В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболу





Волейболистки «Волжаночки-GRASS» накануне, 21 сентября, провели открытую тренировку для болельщиков и всех желающих в Волгоградском колледже новых технологий и управления, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Волгоградской области.

Команда в прошедшие выходные удачно выступила на Кубке России среди представителей Высшей лиги «Б», завоевав в противостояниях с более опытными соперницами бронзовые медали. И встреча с поклонниками почти сразу после возвращения коллектива из Череповца, где проходил турнир, пришлась как нельзя кстати.

Инициаторами проведения тренировочного занятия, открытого для местных любителей волейбола, выступили волгоградский облспорткомитет совместно с руководством клуба.



Волейболистки «Волжаночки-GRASS» накануне, 21 сентября, провели открытую тренировку для болельщиков и всех желающих в Волгоградском колледже новых технологий и управления, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Волгоградской области.Команда в прошедшие выходные удачно выступила на Кубке России среди представителей Высшей лиги «Б», завоевав в противостояниях с более опытными соперницами бронзовые медали. И встреча с поклонниками почти сразу после возвращения коллектива из Череповца, где проходил турнир, пришлась как нельзя кстати.Инициаторами проведения тренировочного занятия, открытого для местных любителей волейбола, выступили волгоградский облспорткомитет совместно с руководством клуба.

Перед началом тренировки состоялась презентация коллектива. А совсем юные воспитанницы школы волгоградского волейбола вручили основной команде цветы в качестве презента. К игрокам и тренерскому штабу с напутственные словами обратились заместитель председателя регионального спорткомитета Николай Ивченко, президент региональной федерации волейбола, по совместительству глава «Волжаночки-GRASS» Николай Стасюк. Все они пожелали удачи волейболисткам в предстоящем сезоне.

Отметим, что костяк «Волжаночки» составляют спортсменки не старше 17 лет. Молодые игроки, не привыкшие ещё к такому большому вниманию общественности, вели себя достаточно скромно, но при этом, конечно же, старались профессионально выполнять указания своего наставника Аленсандра Чернова. Перед началом тренировки состоялась презентация коллектива. А совсем юные воспитанницы школы волгоградского волейбола вручили основной команде цветы в качестве презента. К игрокам и тренерскому штабу с напутственные словами обратились заместитель председателя регионального спорткомитета Николай Ивченко, президент региональной федерации волейбола, по совместительству глава «Волжаночки-GRASS» Николай Стасюк. Все они пожелали удачи волейболисткам в предстоящем сезоне.Отметим, что костяк «Волжаночки» составляют спортсменки не старше 17 лет. Молодые игроки, не привыкшие ещё к такому большому вниманию общественности, вели себя достаточно скромно, но при этом, конечно же, старались профессионально выполнять указания своего наставника Аленсандра Чернова.