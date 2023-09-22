Спорт

В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболу

Спорт 22.09.2023 08:22
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22.09.2023 08:22


Волейболистки «Волжаночки-GRASS» накануне, 21 сентября, провели открытую тренировку для болельщиков и всех желающих в Волгоградском колледже новых технологий и управления, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Волгоградской области.
Команда в прошедшие выходные удачно выступила на Кубке России среди представителей Высшей лиги «Б», завоевав в противостояниях с более опытными соперницами бронзовые медали. И встреча с поклонниками почти сразу после возвращения коллектива из Череповца, где проходил турнир, пришлась как нельзя кстати.
Инициаторами проведения тренировочного занятия, открытого для местных любителей волейбола, выступили  волгоградский облспорткомитет совместно  с руководством клуба.

Перед началом тренировки состоялась презентация  коллектива. А совсем юные воспитанницы школы волгоградского волейбола вручили основной команде цветы в качестве презента.  К игрокам и тренерскому штабу с напутственные словами обратились  заместитель председателя регионального спорткомитета Николай Ивченко,  президент региональной федерации волейбола, по совместительству глава  «Волжаночки-GRASS» Николай Стасюк. Все они пожелали удачи волейболисткам в предстоящем сезоне.
Отметим, что костяк «Волжаночки» составляют спортсменки не старше 17 лет. Молодые игроки, не привыкшие ещё к такому большому вниманию общественности, вели себя достаточно скромно, но при этом, конечно же, старались профессионально выполнять указания своего наставника Аленсандра Чернова.
Все пришедшие болельщики явно не пожалели о том, что посетили тренировочную сессию и зарядились положительными эмоциями. То же самое можно сказать и про самих волейболисток. Получив позитивную энергетику и ощутив настоящую и преданную поддержку, теперь «Волжаночке» будет гораздо проще решать поставленные задачи. Первоочередная цель —закрепиться в предстоящем чемпионате Высшей лиги «Б», старт которого намечен на середину октября. А дальше, накопив необходимый опыт,  можно будет покорять уже более амбициозные вершины.
Фото Федерации волейбола Волгоградской области

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