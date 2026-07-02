Главное

ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ 6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристу Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»

Актуально

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под Саратовом
Сегодня, 1 июля, СМИ сообщили обстоятельства перестрелки, прогремевшей в ночь на 29 июня у города Калининска Саратовской области. По информации, полученной ИА «СарИнформ» от информированных источников, драматические события...
Федеральные новости
 Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской области
Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно. ...
Спорт

Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся – борьба продолжается

Спорт 02.07.2026 07:32
0
02.07.2026 07:32


В краснодарском бассейне «ДВВС» продолжается XIII летняя Спартакиада учащихся России по водному поло среди юношей. Сборная Волгоградской области после трёх игровых дней держится в группе лидеров, но путь к вершине получается непростым – с яркими победами и болезненным поражением.

Старт у волгоградцев получился уверенным. В первом матче они не оставили шансов хозяевам из Краснодарского края – 17:9. Особенно ярко проявили себя Артур Черноморов (4 гола) и Григорий Агарков (3 гола), солидно смотрелась, и линия атаки в целом. Вратарь Егор Решетников и защита не давали сопернику шансов на лёгкие голы, а команда действовала собранно и агрессивно.

Сборная Волгоградской области – Сборная Краснодарского края – 17:9 (4:3, 6:2, 3:2, 4:2).

Сборная Волгоградской области: Решетников – Чаусов, Армасарь (2), Шапиков, Селиванов (1), Кикин (3), Лукьянов (1), Черноморов (4), Ермоленко, Соколов (1), Артагалиев, Агарков (3), Сбойлов, Власов (2).

Однако второй день принёс волгоградцам разочарование. В принципиальном матче против Республики Татарстан команда уступила с минимальным разрывом – 12:14 (2:2, 3:6, 4:2, 3:4). Несмотря на характерную для волгоградцев волю к борьбе и попытки отыграться в каждом периоде, соперник оказался чуть хладнокровнее в концовке. Бремя лидерства на себя взял Захар Кикин, забивший 4 мяча.

Сборная Волгоградской области – Республика Татарстан – 12:14 (2:2, 3:6, 4:2, 3:4).

Сборная Волгоградской области: Решетников – Чаусов (2), Армасарь, Шапиков (1), Катасонов, Кикин (4), Лукьянов, Черноморов (1), Ермоленко (1), Соколов (1), Артагалиев (1), Агарков (1), Сбойлов, Власов.

 

В третий день сборная Волгоградской области подтвердила свой статус одного из фаворитов группы, разгромив команду Томской области – 23:6. Здесь особенно выделился Илья Власов, оформивший пять мячей, а Дмитрий Чаусов и Антон Соколов добавили по четыре – атака работала как единый механизм.

Сборная Волгоградской области – Сборная Томской области – 23:6 (8:2, 9:0, 1:2, 5:2).

Сборная Волгоградской области: Решетников – Чаусов (4), Селиванов (1), Шапиков (1), Катасонов (3), Кикин (1), Лукьянов (1), Черноморов (1), Ермоленко (2), Соколов (4), Артагалиев, Агарков, Сбойлов, Власов (5).

Сейчас турнирное положение в группе А выглядит так: на первом месте – Татарстан с 9 очками, Волгоград и Санкт‑Петербург делят второе и третье места, имея по 6 очков. Впереди у волгоградцев важный матч против Челябинской области, который состоится 2 июля. Именно эта встреча может серьёзно повлиять на расстановку сил и шансы на выход в следующий этап.

Для тренерского штаба сейчас главное – сохранить боевой настрой и использовать сильные стороны состава: мощную атаку и надёжную игру в защите. Болельщики ждут от команды продолжения яркой игры – и, конечно, новых побед.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.07.2026 07:32
Спорт 02.07.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2026 21:05
Спорт 01.07.2026 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2026 20:18
Спорт 01.07.2026 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 20:20
Спорт 30.06.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 13:14
Спорт 30.06.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 10:37
Спорт 30.06.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2026 18:00
Спорт 29.06.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2026 08:14
Спорт 29.06.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 20:09
Спорт 28.06.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 15:39
Спорт 28.06.2026 15:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 11:42
Спорт 28.06.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 21:01
Спорт 27.06.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 16:15
Спорт 27.06.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 18:33
Спорт 26.06.2026 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 08:18
Спорт 26.06.2026 08:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:09
Сотрудники компании «Сады Придонья» «прокачали» мастерство продажСмотреть фотографии
09:26
Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопностиСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области простятся с сапером Иваном ИвановымСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде рабочая неделя завершится шестибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:48
Цены на бензин и дизель резко взлетели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области и других регионах Минобороны за ночь сбило 327 БПЛАСмотреть фотографии
07:42
«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествияСмотреть фотографии
07:32
Волгоградские ватерполисты закрепились в группе лидеров на Спартакиаде учащихся – борьба продолжаетсяСмотреть фотографии
07:11
Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить новый налоговый вычетСмотреть фотографии
06:27
Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование землиСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:51
Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛАСмотреть фотографии
21:41
Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефономСмотреть фотографии
21:13
Волгоградским больницам грозит штраф до 1 млн за позднюю помощь пациентамСмотреть фотографии
20:18
Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантовСмотреть фотографии
20:10
«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВДСмотреть фотографии
19:55
Борщевой набор «кусается», а спички «искрят»: ценовые сюрпризы недели от ВолгоградстатаСмотреть фотографии
19:22
В Новоаннинском второй раз за год подняли стоимость проезда в маршруткахСмотреть фотографии
19:07
В Волгограде стартовали тотальные проверки пунктов выдачи заказовСмотреть фотографии
18:35
«Где гарантия, что не пострадали бы люди?»: на севере Волгограда неизвестный открыл стрельбу по собакеСмотреть фотографии
17:53
В бунтовавшей колонии ИК-19 под Волгоградом прокуратура вновь нашла нарушенияСмотреть фотографии
17:45
ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологовСмотреть фотографии
17:25
Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под СаратовомСмотреть фотографии
17:14
Авиалесоохрана внесла Волгоградскую область на карту «тревожных» регионовСмотреть фотографии
16:56
К жаре успели: два пляжа открываются в Волгограде с 4 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Здесь либо я, либо меня»: волгоградка рассказала подробности аварии на ГЭС, не попавшие в сводку полицииСмотреть фотографии
15:37
«УК не слышит ни нас, ни регоператора»: на севере Волгограда двор МКД превращается в свалку стройотходовСмотреть фотографии
14:31
Сотрудники УФНС отмечают профессиональный праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:21
Изнуряющая жара возьмет в оборот Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:09
Использовал «втёмную»? Владельца кафе «ЕвроАзия» уличили в нарушении учёта продукцииСмотреть фотографии
 