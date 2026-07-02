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Общество

Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить новый налоговый вычет

Общество 02.07.2026 07:11
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02.07.2026 07:11


С 1 сентября волгоградцы смогут оформить новый налоговый вычет. Он полагается гражданам, позаботившимся о своём страховании, и распространяется на договорные отношения с 2025 года.

- Осенью вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, - сообщили в Минфине.

Размер вычета зависит от базы для вычета и налоговой ставки. В целом он может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Особый порядок действует для налогового вычета по страхованию, оформленному родителями в пользу детей. Для такого рода случаев лимит вычета с 1 сентября составит 500 тысяч рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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