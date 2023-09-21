Происшествия

Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в Волжском

Происшествия 21.09.2023 20:07
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21.09.2023 20:07

Обстоятельства лобового столкновения маршрутного такси №105А и BMW выясняют в городе Волжском Волгоградской области. По информации ГУ МВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось в 17.40 на ул. Мира. 

– По предварительным данным, водитель BMW напротив дома №79 по улице Мира выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом с маршрутным такси №105А, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной полиции. 


В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры. Сколько человек пострадали в результате аварии, в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД, прибывшие на место. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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