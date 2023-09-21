Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в Волжском

Обстоятельства лобового столкновения маршрутного такси №105А и BMW выясняют в городе Волжском Волгоградской области. По информации ГУ МВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось в 17.40 на ул. Мира.

– По предварительным данным, водитель BMW напротив дома №79 по улице Мира выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом с маршрутным такси №105А, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной полиции.





В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры. Сколько человек пострадали в результате аварии, в настоящее время выясняют сотрудники ГИБДД, прибывшие на место.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области