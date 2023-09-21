В Тракторозаводском районе Волгограде сегодня, 21 сентября, около 16.15 «семерка» с оторванным колесом вылетела на встречную полосу и протаранила легковую иномарку. Как сообщают очевидцы, перекрыты две полосы в сторону центра.

— Вся Спартановка стоит. Пробка огромная до середины моста, — сообщают читатели «Высоты 102».





— По предварительной информации, во время движения по улице Николая Отрады у автомобиля ВАЗ-2107 в результате технической неисправности произошел отрыв переднего колеса, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В полицейском ведомстве уточнили, что автомобиль оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia. В результате аварии медпомощь понадобилась пассажирке отечественной легковушки.





— Движение на участке дороги затруднено. Приняты меры по оперативной ликвидации последствий ДТП, — добавили в областном главке МВД.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на дорогах оцениваются в 10 баллов. Автомобильный затор растянулся на шесть киломтеров от Волжской ГЭС в направлении улицы Николая Отрады.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот: «Яндекс. Карты»