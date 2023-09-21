Политика

В Камышине Волгоградской области избрали главу города

Политика 21.09.2023 16:06
0
21.09.2023 16:06


Сегодня, 21 сентября, депутаты нового состава Камышинской городской думы на своем первом заседании избрали главу города, передает V102.RU. Как сообщили в администрации Камышина, на эту должность вновь назначен Станислав Зинченко. За него проголосовали большинство из присутствующих на заседании депутатов.


Напомним, Станислав Зинченко руководит Камышином с 27 марта 2014 года - тогда решением Камышинской городской думы он был назначен на этот пост впервые. До этого Станислав Зинченко почти пять лет работал первым заместителем главы администрации городского округа. В сентябре 2018 года он был переизбран главой Камышина. Сегодня 55-летнему Станиславу Зинченко доверили руководство городом в третий раз.

Фото: администрация Камышина / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
20.09.2023 09:32
Политика 20.09.2023 09:32
Комментарии

0
Далее
Политика
19.09.2023 13:44
Политика 19.09.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2023 14:01
Политика 15.09.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2023 13:10
Политика 11.09.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2023 09:46
Политика 11.09.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Политика
10.09.2023 19:38
Политика 10.09.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Политика
10.09.2023 16:21
Политика 10.09.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Политика
08.09.2023 16:57
Политика 08.09.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Политика
07.09.2023 17:43
Политика 07.09.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
21.08.2023 10:37
Политика 21.08.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Политика
10.08.2023 21:28
Политика 10.08.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Политика
10.08.2023 20:12
Политика 10.08.2023 20:12
Комментарии

0
Далее
Политика
07.08.2023 15:49
Политика 07.08.2023 15:49
Комментарии

0
Далее
Политика
31.07.2023 21:05
Политика 31.07.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Политика
27.07.2023 07:45
Политика 27.07.2023 07:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:07
Водитель BMW на встречке врезался в маршрутку №105А в ВолжскомСмотреть фотографии
20:01
ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на соляркуСмотреть фотографии
19:10
В Москве готовы поддержать план развития острова СарпинскийСмотреть фотографии
18:30
Волгоградские врачи на час «заморозили» пациента с больным сердцемСмотреть фотографии
18:14
Семьям погибших на СВО волгоградцев передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
17:46
Вся Спартановка стоит. В Волгограде «семерка» с оторванным колесом протаранила иномарку — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
В Волгоградской области массово сбоит сеть МТССмотреть фотографии
16:26
Волгоградских автомобилистов заставят наворачивать круги из-за закрытого переездаСмотреть фотографии
16:06
В Камышине Волгоградской области избрали главу городаСмотреть фотографии
16:01
Волгоградку обязали вернуть полученные для кровопускания 150 тысячСмотреть фотографии
14:43
Волгоградские школьники узнают профессии пищевого производства в рамках проекта «Билет в будущее»Смотреть фотографии
14:43
В России ввели ограничение на экспорт бензина и дизтопливаСмотреть фотографии
14:27
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензинСмотреть фотографии
13:50
На волгоградце во время приготовления обеда вспыхнул халат. Мужчина умерСмотреть фотографии
13:36
Волгоградских приставов уличили в игнорировании исполпроизводств по экологическим деламСмотреть фотографии
13:08
Следователи СК ищут очевидцев падения фанерного листа на голову волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
На закупке компьютеров для депутатов Волгоградской облдумы сэкономили 1 млнСмотреть фотографии
12:57
«Переживали страшно, плакали»: семья из Волжского после пожара потеряла единственное жильеСмотреть фотографии
12:09
Оперативниками задержана 22-летняя жительница ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолетыСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области легковушка влетела на встречке в «ГАЗель», есть погибшийСмотреть фотографии
10:35
Чиновники не в курсе. В Волгограде неэтичную рекламу разместили на «левых» билбордахСмотреть фотографии
10:28
В поселке под Волгоградом сгорела школаСмотреть фотографии
10:22
В Волжском самокатчик врезался в выезжающую с АЗС скоруюСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом бесправный водитель погиб в перевернувшейся легковушкеСмотреть фотографии
09:38
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры РоссииСмотреть фотографии
09:06
Опрос «Высоты 102»: что думают жители Волгограда о запрете кикшеринга и при чем здесь Илон МаскСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допингаСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области 4 октября прозвучит тревожная сиренаСмотреть фотографии
 