В Камышине Волгоградской области избрали главу города

Сегодня, 21 сентября, депутаты нового состава Камышинской городской думы на своем первом заседании избрали главу города, передает V102.RU. Как сообщили в администрации Камышина, на эту должность вновь назначен Станислав Зинченко. За него проголосовали большинство из присутствующих на заседании депутатов.





Напомним, Станислав Зинченко руководит Камышином с 27 марта 2014 года - тогда решением Камышинской городской думы он был назначен на этот пост впервые. До этого Станислав Зинченко почти пять лет работал первым заместителем главы администрации городского округа. В сентябре 2018 года он был переизбран главой Камышина. Сегодня 55-летнему Станиславу Зинченко доверили руководство городом в третий раз.

Фото: администрация Камышина / t.me