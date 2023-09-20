Надо потерпеть. В Волгограде запустят четыре новых автобусных маршрута





В Волгограде через некоторое время начнут функционировать несколько новых маршрутов. Один из них соединит железнодорожный вокзал и улицу Тополевая в Кировском районе. Как сообщает V102.RU, соответствующие изменения, согласно опубликованным документам, будут внесены до 1 декабря 2023 года в реестр муниципальных маршрутов. На маршрут выйдут 19 электробусов, которые будут курсировать от остановки «Угол парка» в Кировском районе, следовать по улице 64-ой Армии до обувной фабрики, далее – по Электролесовской, Тулака до «Современника», улицы Порт-Саида и железнодорожного вокзала.

В Волгограде через некоторое время начнут функционировать несколько новых маршрутов. Один из них соединит железнодорожный вокзал и улицу Тополевая в Кировском районе. Как сообщает V102.RU, соответствующие изменения, согласно опубликованным документам, будут внесены до 1 декабря 2023 года в реестр муниципальных маршрутов. На маршрут выйдут 19 электробусов, которые будут курсировать от остановки «Угол парка» в Кировском районе, следовать по улице 64-ой Армии до обувной фабрики, далее – по Электролесовской, Тулака до «Современника», улицы Порт-Саида и железнодорожного вокзала.

Между тем, ранее в администрации Волгограда сообщали, что для решения транспортных проблем города уже закуплены 112 новых троллейбусов. 60 автобусов большой вместимости и 21 электробус должны поступить в текущем году. Также объявлены аукционные процедуры на приобретение еще 25 автобусов для нужд МУП «ВПАТП№7». Еще 136 автобусов в рамках лизинговой программы будут приобретены в начале следующего года. Между тем, ранее в администрации Волгограда сообщали, что для решения транспортных проблем города уже закуплены 112 новых троллейбусов. 60 автобусов большой вместимости и 21 электробус должны поступить в текущем году. Также объявлены аукционные процедуры на приобретение еще 25 автобусов для нужд МУП «ВПАТП№7». Еще 136 автобусов в рамках лизинговой программы будут приобретены в начале следующего года.

По всей вероятности, четыре маршрута заработают после поступления в город партии нового транспорта. По всей вероятности, четыре маршрута заработают после поступления в город партии нового транспорта.

Другой маршрут №5а свяжет ЖК «Родниковая долина» с остановкой «Химзавод». На линии будут работать 16 автобусов большого класса. С «Родниковой долины» общественный транспорт будет курсировать до «Янтарного города», далее следовать до кардиоцентра, ВолГУ, ТРЦ «Акварель», Горной поляны, Руднева, сворачивать на «Углу парка», далее двигаться до остановки «Библиотечная», детского комбината, хлебозавода №3, ВолгоГРЭСа и прибывать на конечную «Химзавод». Изменения в реестр муниципальных маршрутов также внесут не позднее 1 декабря 2023 года.Кроме того, городские власти намерены с начала 2024 года организовать маршрут №58, который будет возить пассажиров от ТРЦ «Акварель» до Капустной Балки на автобусах среднего класса.Еще один маршрут №23 с будущего года будет курсировать от «Родниковой Долины» до 7-ой Гвардейской. На линию планируется выпустить 26 автобусов малого класса, которые будут курсировать от жилого комплекса через «Зеленое кольцо», аграрный университет, больницу №7, ТЮЗ, площадь Чекистов, площадь имени Ленина и до конечной.Напомним, волгоградцы неоднократно жаловались на проблемы с автобусами, которые соединяют центр Волгограда с южными районами. Порой горожанам приходится ждать общественный транспорт по часу и более, из-за чего салоны набиваются «под завязку».