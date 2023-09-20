Политика

В Волгоградской области ожидают автоделегацию «мобильных сенаторов» из Москвы

Политика 20.09.2023 09:32
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20.09.2023 09:32


В Волгоградской области 22 сентября ожидают приезда делегации из Москвы, в состав которой войдут представители комитета Совета Федерации по социальной политике. В рамках проекта «Мобильный сенатор» делегаты посетят в регионе крупные города – Волгоград, Урюпинск и Камышин. В целом же автопробег запланирован по шести субъектам РФ: Рязанской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Липецкой областям. 

Сообщается, что в Волгоградской области сенаторы планируют побывать не только в трех крупных городах, но также в станице Алексеевской. 

В Волгограде, кроме прочих, делегаты обсудят с представителями власти вопросы развития туризма. При этом, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Инну Святенко, акцент будет сделан на патриотизме. Так, в частности, парламентарии посмотрят «как выстроены турмаршруты по местам боевой славы». Также запланирована встреча с женами участников СВО и другие мероприятия.

Уточняется, что парламентарии отправляются в автопутешествие сегодня, 20 сентября, и первой посетят Рязанскую область. Проект «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» – новый проект Совета Федерации. В рамках автопробега сенаторы проработают решение вопросов социальной политики: от механизмов оказания социальной поддержки до реализации федеральных законов.

Фото: irkutsk.er.ru

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