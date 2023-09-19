Спорт

Волгоградская теннисистка осталась без чемпионского титула в Португалии

Спорт 19.09.2023 08:21
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19.09.2023 08:21



Волгоградская теннисистка Анастасия Захарова дошла до своего третьего финала подряд на турнире в португальской Лейрии, но уступила в решающем матче и на этот раз осталась без чемпионского титула, сообщает V102.RU.
 
21-летняя спортсменка приехала в Португалию в хорошем настроении. Напомним, что за одну неделю Захарова стала триумфатором сразу двух соревнований в Таиланде с призовым фондом в 25 тысяч долларов. К слову, в Лейрии вознаграждение было аналогичным.
 
На старте соревнований Анастасия одолела Дженни Дюрст из Швейцарии – 6:0, 7:5.  Затем на её пути встала Ангелина Волощук, имеющая гражданство страны-хозяйки турнира. И тут снова у россиянки не возникло проблем - 6:1, 6:4.
 
Достойное сопротивление волгоградке оказала ее 34-летняя соотечественница Мария Мельникова в 1/4 финала. Теннисистка из Перми взяла первую партию 7:5. Анастасии пришлось проявлять характер и переламывать ход матча, что ей успешно удалось. Следующие два сета остались за Захаровой 6:4, 6;1.
 
В полуфинале наша спортсменка победила американку Мэдисон Сиг. Здесь снова начало встречи оказалось за соперницой. Она взяла партию за счётом 6:4. Однако волгоградка в очередной раз одержала волевую победу в поединке и вышла в финал - 6:2, 6:0.
 
В решающей схватке Захарова играла с  англичанкой Сонай Картал. В первой партии россиянке немного не хватило удачи и она обидно уступила 6:7.   Анастасия быстро отыгралась и взяла следующий сет безоговорочно - 6:1. 

Увы, финальный рывок волгоградской теннисистке не удался. Картал выиграла заключительную партию 6:3 и стала триумфатором турнира в Португалии.

Таким образом, прервалась победная серия Захаровой в одиночном разряде.  Однако успешное выступление в Лейрии позволило Анастасии подняться сразу на 19 строчек в мировом рейтинге WTA. Теперь волгоградка расположилась ровно на 200-й позиции и имеет 367 очков в своем зачете.  

Фото Анастасии Захаровой VK.com

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