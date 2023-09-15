Облкомобразования: в Волгограде плата за детсады остается прежней





В Волгограде сегодня, 15 сентября, появились сообщения о том, что в регионе с сентября увеличилась родительская плата за детские сады. В комитете образования администрации Волгоградской области эту информацию опровергли.

Отметим, что на официальном портале администрации региона был опубликован приказ, согласно которому плата за сентябрь установлена в размере 2058 рублей. В этом же документе указано, что плата за прошлый месяц (август) составляла 2054 рубля. Если внимательно читать приказ, то становится ясно, что в июле волгоградцы платили за детсад больше, чем в сентябре. В облкомобразования уточнили, что суммы указаны с учетом количества рабочих дней. О росте платы речи в документе не идет.

– Издан приказ об установлении среднего размера родительской платы. Это – финансовый показатель, от которого рассчитывается сумма компенсации родителям воспитанников детских садов. В июле средний размер составил 2059 рублей, в августе – 2054 руб., в сентябре – 2058 руб. Суммы зависят от количества рабочих дней, – прокомментировали в комитете. – На компенсацию могут рассчитывать те категории граждан, которые пользуются поддержкой государства. На первого ребёнка компенсация составляет 20 % от среднего размера (родительской платы), на второго – 50% и на третьего – 70%.

Здесь также уточняют, что в Волгоградской области родители дошколят получают компенсацию ежеквартально.

– Издание приказа облкомобразования относительно установки среднего размера родительской платы – это стандартная процедура, которая проводится с этой же периодичностью, – уточняют в ведомстве.

Напомним, зимой этого года комитет образования науки и молодёжной политики, установил планку, выше которой родительскую плату за детсады повышать нельзя. Такая максимальная планка установлена году на основании специальной методики расчётов и уровня инфляции. Установление максимальной планки – это сдерживающий механизм, направленный на контроль излишнего повышения цен, связанного с инфляцией. Процедура проводится ежегодно. Надо отметить, что стоимость пребывания в дошкольных образовательных организациях везде разная – решение принимают муниципалитеты, соблюдая порог ограничения. Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах муниципалитеты принимают самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна будет превышать максимальной планки, установленной на 2023 год.