В Волжском Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении со своей дочерью-инвалидом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СУ СКР по региону, женщина с 2007 года ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка.

— Местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время фигурантка лишена родительских прав, а несовершеннолетняя помещена в специализированное учреждение, где за ней осуществляется надлежащий уход.

По версии следствия, фигурантка дела часто уходила в загулы, оставляя свою дочь надолго одну, прекрасно понимая, что она в силу недуга не может позаботиться о себе. Также она постоянно унижала и подвергала ее физическому насилию.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», страшные факты вскрылись в этом году. Девочка попала в больницу, врачи увидели характер травм и сообщили в правоохранительные органы. Известно, что ребенок сильно раздражал 33-летнюю женщину, и она позволяла себе распускать руки по отношению к собственной дочери.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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