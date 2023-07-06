Происшествия

В Волгограде потеряли депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко

Происшествия 06.07.2023 20:36
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06.07.2023 20:36



Сегодня, 6 июля, в Волгограде коллеги по партии, депутаты и журналисты ищут депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко, который по сообщению местных СМИ якобы арестован.
Журналисты ссылаются на местный Telegram-канал, который утверждает, что Анненков задержан, но как свидетель. А вопросы депутату задают про его бизнес-партнера, но это не точно. Связаться с Анненко, чтобы узнать информацию из первых уст, не удалось. Его коллеги по партии также находятся в неведении о его судьбе.
- Я ничего не знаю, сам в Telegram прочитал, - сообщил V102.RU депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Алексей Буров. – Меня спрашивают и коллеги, и журналисты, но об Анненко у меня информации нет. Звонил ему, его супруге, но телефоны у них отключены.
В силовых ведомствах Волгоградской области появившуюся информацию о задержании Анненко не комментируют.
Андрей Анненко состоит в КПРФ с 2012 года. На сайте Волгоградской городской думы указано, что он является первым секретарем Советского районного комитета КПРФ Волгограда и членом областного комитета КПРФ Волгоградской области. В гордуме он возглавляет комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

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