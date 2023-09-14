Остановившее в Волгограде троллейбусы странное ДТП попало на видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня утром, 14 сентября, у остановки «Библиотечная» троллейбус задела легковушка, которая пыталась перестроиться, игнорируя едущий прямо грузовик. Как ранее сообщили V102.RU очевидцы, из-за аварии временно остановилось движение общественного транспорта. Инцидент попал на камеры уличного наблюдения.





По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в 08.30. Уточняется, что обошлось без пострадавших.

— На место выезжал экипаж городской ГАИ. Оформлены материалы о ДТП. Заторовая ситуация ликвидирована в кратчайшие сроки, — добавили в полицейском ведомстве.

Напомним, что авария, произошедшая в час пик на Первой продольной, заставила понервничать горожан, которые безуспешно пытались утром уехать на работу. По данным мэрии Волгограда, уже в 08.50 движение троллейбусов возобновили в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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