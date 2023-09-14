







Дорожное происшествие без пострадавших на Первой продольной в Волгограде в час пик заставило понервничать горожан, которые пытались утром уехать на работу. Как сообщили V102.RU очевидцы пришествия, примерно в 8:40 утра на остановке площадь Возрождения по направлению в центр города скопилось уже несколько десятков человек, которые ждали троллейбус. При этом на противоположной стороне выстроились несколько троллейбусов, которые просто стояли друг за другом и не двигались.

- Уехать получилось примерно в 8:50. На Возрождении есть разворотное кольцо, поэтому один из троллейбусов развернулся и нас забрал. Так как он был пустой, все поместились. Билеты пассажиров, которые пересаживались из-за аварии, действовали. С них плату не брали, - пояснили информагентству очевидцы.















В мэрии Волгограда сообщили, что утром в районе остановки «ул. Библиотечная» произошло ДТП. По предварительной информации, легковой автомобиль пытался проскочить между грузовиком и троллейбусом, но не рассчитал габариты и задел общественный транспорт. Троллейбусы остановились, так как пришлось оформлять ДТП. По данным администрации города, в 8:50 движение троллейбусов на Первой продольной было возобновлено в штатном режиме.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»



