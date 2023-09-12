Массовое ДТП со странным водителем попало на видео в Волгограде

Происшествия 12.09.2023 22:12
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12.09.2023 22:12
В Волгограде на камеры видеонаблюдения сегодня, 12 сентября, попал странный маневр водителя, который привел к массовому ДТП, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, авария с участием четырех автомобилей произошла на пересечении улицы Рокоссовского с улицей Качинцев.
На записи видно, как лихач на белом авто пытается втиснуться в промежуток между автомобилями, стоящими в левом и среднем ряду. Это привело к аварии, к счастью, без пострадавших.
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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