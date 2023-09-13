



13-летний подросток, отправившийся домой в Котово из Волгограда на маршрутном такси, вместо дома оказался в отделе полиции. Как рассказал V102.RU адвокат Игорь Лобачев, происшествие случилось 10 сентября.

13-летний подросток, отправившийся домой в Котово из Волгограда на маршрутном такси, вместо дома оказался в отделе полиции. Как рассказал V102.RU адвокат Игорь Лобачев, происшествие случилось 10 сентября.

- Мальчика в Волгограде на маршрутку до Котово посадили родственники, его должны были встретить в конечном пункте назначения родители, - пояснил защитник. – Но ребенок домой не вернулся. На расспросы встревоженных родителей водитель заявил, что не знает, куда делся ребенок.Как потом выяснилось, мальчик вместе с другими пассажирами вышел на стоянке в Дубовском районе «У пруда» в туалет, оставив на своем сиденье рюкзак.- В туалет была очередь, и он немного задержался. А когда вернулся к тому месту, где стояла маршрутка, ее уже не было. При этом шел уже десятый час вечера и ребенок остался один на трассе, - продолжил Игорь Лобачев.Телефон мальчика остался в рюкзаке в уехавшей маршрутке. Подросток попросил сделать звонок родителям с чужого телефона, а те сообщили о происшествии в полицию.- Мальчика забрали в отдел полиции Дубовки, переночевал он у родственников в этом населенном пункте, - рассказывает адвокат. – Добрался он домой только на следующий день. Но все попытки родителей выяснить у перевозчика, почему он бросил несовершеннолетнего на трассе, не проверив, все ли пассажиры вернулись в салон, ни к чему не привели. Водитель не считал, что он в чем-то виноват и даже не извинился ни перед ребенком, ни перед его родными. А, если бы на улице была зима и мороз? А, если бы с подростком что-то случилось?Родители мальчика решили больше не выяснять отношения с перевозчиком. И отправились сразу в прокуратуру, где написали заявление с просьбой дать оценку действиям индивидуального предпринимателя на предмет признаков совершения преступления по статье – оставление несовершеннолетнего в опасности.