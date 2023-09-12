



В Кировском районе Волгограда 12 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия возле АЗС на улице Колосовой произошел розлив топлива. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель грузовика врезался в легковушку и распорол топливный бак.





– Управляя грузовым автомобилем Volvo, водитель при перестроении не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с легковым автомобилем Ford. В результате был поврежден топливный бак Volvo и на проезжую часть вылилилось топливо, – прокомментировали происшествие в главке полиции, уточнив, что в результате аварии никто из людей не пострадал.





Сообщается также, что на место выезжал экипаж городской Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области