Под Волгоградом «Лада Гранта» сбила двух пешеходов, одного насмерть

Происшествия 11.09.2023 11:24
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11.09.2023 11:24
В Городищенском районе накануне автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 19-30 ч. на 1 километре подъезда от федеральной трассы Р-22 «Каспий». «Лада Гранта» под управлением 49-летнего водителя наехала на 21-летнего и 33-летнего пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правому краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.33-летний мужчина скончался на месте, а 21-летнего с травмами госпитализировали.
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Происшествия 11.09.2023 14:13
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