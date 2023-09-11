Происшествия

Под Волгоградом «Лада Гранта» сбила двух пешеходов, одного насмерть

Происшествия 11.09.2023 11:24
0
11.09.2023 11:24


В Городищенском районе накануне автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 19-30 ч. на 1 километре подъезда от федеральной трассы Р-22 «Каспий». «Лада Гранта» под управлением 49-летнего водителя наехала на 21-летнего и 33-летнего пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правому краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.
33-летний мужчина скончался на месте, а 21-летнего с травмами госпитализировали.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.09.2023 14:13
Происшествия 11.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 13:01
Происшествия 11.09.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 12:25
Происшествия 11.09.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 20:41
Происшествия 10.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 20:16
Происшествия 10.09.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 17:33
Происшествия 10.09.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 12:16
Происшествия 10.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 10:43
Происшествия 10.09.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2023 10:08
Происшествия 10.09.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2023 14:00
Происшествия 09.09.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 15:03
Происшествия 08.09.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 13:14
Происшествия 08.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 12:10
Происшествия 08.09.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 10:00
Происшествия 08.09.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2023 08:52
Происшествия 08.09.2023 08:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
«Ничего не помню»: камышанин после посещения клуба разбил 19 автомобилейСмотреть фотографии
14:13
При подсчете голосов на выборах в Волгограде наблюдатель получил сотрясениеСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров поручил сформировать бюджет с учетом интересов ВолгоградаСмотреть фотографии
13:11
Ответственное потребление: AB InBev Efes запустила Волгоградской области социальную кампаниюСмотреть фотографии
13:10
Ба, знакомые все лица: бывшие депутаты снова усядутся в думы трех городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Рейсовые автобус и маршрутка столкнулись в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Урюпинске водитель задавил пешехода и бросил автомобильСмотреть фотографии
12:08
Главврача Михайловской ЦРБ оштрафовали из-за лечившегося за свой счет пациентаСмотреть фотографии
11:39
Экс-главу поселения под Волгоградом лишили доверия после земельной сделки с зятемСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом «Лада Гранта» сбила двух пешеходов, одного насмертьСмотреть фотографии
11:13
После сенсационной находки в Волгограде могут открыть историко-археологический центрСмотреть фотографии
11:02
СК возбудил дело по факту тяжелой травмы юного акробата в городе ФроловоСмотреть фотографии
10:45
«Мурашки по коже идут»: губернатор Бочаров прикоснулся к золоту сарматов в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде на выборы пришли 174499 человек: предварительные итогиСмотреть фотографии
09:42
В мэрии Волгограда обещали понаблюдать за давкой в троллейбусах №10АСмотреть фотографии
09:19
По 100 тысяч каждый: Волгоградская облдума закупает компьютеры на 2 миллионаСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области днем с огнем не найдут токарей и дворниковСмотреть фотографии
20:45
Встреча со «Звездой»: «Динамо-Синара» в Подмосковье проведет второй матч СуперлигиСмотреть фотографии
20:41
Заглохший трамвай перегородил улицу Качинцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:16
Избирательный участок в центре Волгограда внезапно остался без светаСмотреть фотографии
19:38
Обнародована явка избирателей в Волгоградской области к 18.00Смотреть фотографии
19:11
Гроссмейстер Карякин в Волгограде передал военные «Уралы» на СВОСмотреть фотографии
18:08
Два районных суда в Волгоградской области остались без председателейСмотреть фотографии
17:33
В Волжском средь бела дня сгорел MercedesСмотреть фотографии
16:21
Голосование на выборах в Волгоградской области выходит на финишную прямуюСмотреть фотографии
15:51
Сокровища Степана Разина и останки немецких поселений: какие секреты хранит Волжская ШвейцарияСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде реконструируют систему централизованного оповещения населенияСмотреть фотографии
13:29
Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборовСмотреть фотографии
13:05
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 