Ба, знакомые все лица: бывшие депутаты снова усядутся в думы трех городов Волгоградской области

В облизбиркоме опубликовали предварительные данные итогов выборов в думы Волгограда, Волжского и Камышина после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По явке избирателей, сообщает V102.RU, пальму первенства сохранил Камышин – здесь она составила 40,03%. На все три думы по одномандатным округам прошел лишь один самовыдвиженец. В Волгограде и Камышине среди одномандатников-победителей оказались лишь представители партии «Единая Россия». В Волжском по одномандатным округам два человека выиграли выборы от КПРФ, один – от ЛДПР, остальные мандаты забрали представители партии власти. Партия власти по итогам выборов лидирует во всех трех думах. В Волжском и в Волгограде второе место заняла КПРФ, а в Камышине – справороссы.



Любопытно, что состав дум в трех городах обновился минимально. Большинство депутатов благополучно переизбрались на новый срок.



На выборах в Волгоградскую городскую думу явка избирателей составила 26,16%



По единому избирательному округу ЛДПР набрала– 13,93%



«Новые люди» – 2,36%

КПРФ – 14,74%



«Справедливая Россия – за правду» – 8,86%



Партия пенсионеров – 3,43%



«Единая Россия» – 55,02%.



По 18 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов получили:



округ № 1 Федюшкин Дмитрий Сергеевич 52,99% «Единая Россия»

округ № 2 Фомина Ирина Николаевна 39,87% «ЕР»

округ № 3 Берендеев Сергей Егорович 52,32% «ЕР»

округ № 5 Минаев Владислав Николаевич 41,06% «ЕР»

округ № 6 Глазунов Денис Вячеславович 48,91% «ЕР»

округ № 7 Ярыгин Олег Анатольевич 57,01% «ЕР»

округ № 8 Биленко Андрей Федорович 45,47% «ЕР»

округ № 9 Сидельников Сергей Александрович 52,92% «ЕР»

округ № 10 Минина Татьяна Михайловна 53,21% «ЕР»

округ № 11 Удахин Андрей Александрович 38,96% «ЕР»

округ № 12 Поплавский Андрей Эдуардович 54,91% «ЕР»

округ № 13 Харитонин Михаил Игоревич 56,05% «ЕР»

округ № 14 Дильман Дмитрий Александрович 52,26% «ЕР»

округ № 15 Спицын Олег Валерьевич 51,05% «ЕР»

округ № 16 Кузнецов Геннадий Юрьевич 68,54% «ЕР»

округ № 17 Кривошеев Виталий Петрович 49,71% самовыдвижение

округ № 18 Мастеров Алексей Сергеевич 63,02% «ЕР»

В Волжской городской думе явка избирателей составила 24,81%.

По единому избирательному округу «ЕР» набрала – 46,54%

КПРФ – 23,20%

ЛДПР– 16,07%

«Справедливая Россия – за правду»– 4,37%



«Новые люди» – 4,38%



Партия пенсионеров – 3,72%



По 12 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов получили:

округ № 1 Глухова Татьяна Владимировна 54,69% «ЕР»

округ № 2 Андреева Анна Дмитриевна 37,58% КПРФ

округ № 3 Аксенов Сергей Николаевич 57,68% «ЕР»

округ № 4 Кирсанов Александр Александрович 34,32% КПРФ

округ № 5 Жучков Алексей Юрьевич 55,11% «ЕР»

округ № 6 Коноваленко Виталий Геннадьевич 60,54% «ЕР»

округ № 7 Бояркина Надежда Владимировна 54,72% «ЕР»

округ № 8 Воеводин Кирилл Игоревич 40,35% «ЕР»

округ № 9 Анохин Александр Евгеньевич 45,47% ЛДПР

округ № 10 Махонин Дмитрий Сергеевич 56,28% «ЕР»

округ № 11 Новокщёнов Алексей Петрович 57,78% «ЕР»

округ № 12 Ломакин Михаил Викторович 43,43% «ЕР»

На выборах в Камышинскую городскую думу явка избирателей составила 40,03%.



По единому избирательному округу «ЕР» набрала – 43,60%



Партия пенсионеров – 2,54%



КПРФ -19,90%

«Новые люди» – 2,45%

«Справедливая Россия – за правду» - 15,28%

ЛДПР – 15,11%

По 11 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов получили:

округ № 1 Кораблёв Денис Владимирович 66,47% «ЕР»

округ № 2 Гетманенко Василий Андреевич 55,45% «ЕР»

округ № 3 Пономарев Владимир Анатольевич 66,53% «ЕР»

округ № 4 Седов Александр Владимирович 66,33% «ЕР»

округ № 5 Хомутецкая Людмила Владимировна 57,92% «ЕР»

округ № 6 Козлов Владимир Михайлович 65,24% «ЕР»

округ № 7 Ефимова Наталья Леонидовна 62,96% «ЕР»

округ № 8 Фадичев Андрей Викторович 55,36% «ЕР»

округ № 9 Скрипкин Игорь Викторович 50,80% «ЕР»

округ № 10 Текутов Алексей Николаевич 72,19% «ЕР»

округ № 11 Филимонова Любовь Васильевна 55,30% «ЕР».