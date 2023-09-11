В Волгограде на выборы пришли 174499 человек: предварительные итоги

Облизбирком подвел предварительные итоги выборов депутатов в думы Волгограда, Волжского и Камышина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте ИКВО документы, в областном центре в списки избирателей было включено 677131 человек. Число действительных избирательных бюллетеней составило при этом 174499 штук. По предварительным данным, «Единая Россия» по единому округу набрала на выборах депутатов 55,49% голосов избирателей, на втором месте – КПРФ с результатом 14,52%. На третьем месте расположилась ЛДПР – 13,53%, далее следуют «Справедливая Россия» (8,74%), партия пенсионеров – 3,58%, «Новые люди» (2,44%).В Волжском в избирательные списки было занесено 211286 человек, однако проголосовало около четверти. Так, действительными признали 51491 бюллетень. Голоса избирателей расположились следующим образом: «Единая Россия» по единому округу на первом месте с показателем 46,54%, КПРФ – на втором (23,2%), ЛДПР – на третьем (16,07%). Справороссы набрали 4,37%, «Новые люди» - 4,38%, а партия пенсионеров – 3,72%.В Камышине в список избирателе было включено 73792 человека, а действительными признали 29202 бюллетеня. Среди этих человек по единому округу за «ЕР» проголосовали 43,60% человек, за справороссов – 15,28%, за КПРФ – 19,9%, за ЛДПР – 15,11%. За партию пенсионеров отдали голоса 2,54% от проголосовавших, за «Новых людей» - 2,45%.