В Волгограде на выборы пришли 174499 человек: предварительные итоги

В Волжском в избирательные списки было занесено 211286 человек, однако проголосовало около четверти. Так, действительными признали 51491 бюллетень. Голоса избирателей расположились следующим образом: «Единая Россия» по единому округу на первом месте с показателем 46,54%, КПРФ – на втором (23,2%), ЛДПР – на третьем (16,07%). Справороссы набрали 4,37%, «Новые люди» - 4,38%, а партия пенсионеров – 3,72%.
В Камышине в список избирателе было включено 73792 человека, а действительными признали 29202 бюллетеня. Среди этих человек по единому округу за «ЕР» проголосовали 43,60% человек, за справороссов – 15,28%, за КПРФ – 19,9%, за ЛДПР – 15,11%. За партию пенсионеров отдали голоса 2,54% от проголосовавших, за «Новых людей» - 2,45%.