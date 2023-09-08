



Волгоградский «Ротор» завтра, 9 сентября, на своей арене сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского в матче девятого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» завтра, 9 сентября, на своей арене сыграет с «Чайкой» из Песчанокопского в матче девятого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU.





По сообщению различных СМИ, главный тренер «Чайки» Игорь Семшов, который, будучи футболистом, становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, после домашнего поражения от «Мурома» 1:3 сразу на пресс-конференции по горячим следам подал в отставку. Однако это решение наставника в клубе списали на чрезмерные эмоции из-за затянувшейся безвыигрышной серии. Генеральный директор Максим Пономарёв заявил о полной поддержке главного тренера. Так что в Волгоград повезёт свою команду именно Семшов. «Чайка» на данный момент набрала 12 очков. По сообщению различных СМИ, главный тренер «Чайки» Игорь Семшов, который, будучи футболистом, становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, после домашнего поражения от «Мурома» 1:3 сразу на пресс-конференции по горячим следам подал в отставку. Однако это решение наставника в клубе списали на чрезмерные эмоции из-за затянувшейся безвыигрышной серии. Генеральный директор Максим Пономарёв заявил о полной поддержке главного тренера. Так что в Волгоград повезёт свою команду именно Семшов. «Чайка» на данный момент набрала 12 очков.





В эксклюзивном интервью для сайта V102.RU полузащитник «Ротора» Юрий Завезён рассказал, за счёт чего, по его мнению, волгоградцы идут без поражений в последних встречах. Также 27-летний футболист считает, что у команды есть потенциал для дальнейшего прогресса. В эксклюзивном интервью для сайта V102.RU полузащитник «Ротора» Юрий Завезён рассказал, за счёт чего, по его мнению, волгоградцы идут без поражений в последних встречах. Также 27-летний футболист считает, что у команды есть потенциал для дальнейшего прогресса.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор" VK.com



Ко встрече со своим принципиальным соперником из Ростовской области сине-голубые подходят, имея серию из четырёх матчей без поражений — три победы и одна ничья. В прошлом туре подопечные Сергея Попкова переиграли на тяжелом поле в гостях «Спартак» из Костромы — 1:0. На данный момент волгоградцы делят 7-8 места с московским «Велесом». У обоих клубов по 10 очков. Правда, плотность в таблице такова, что до лидирующего «Динамо» из Брянска всего четыре балла. А играть командам в осенней части сезона ещё 10 туров.«Чайка», в свою очередь, приезжает в Волгоград в не очень хорошем настроении. В последних пяти матчах с учетом кубковой игры против ростовского СКА у «стаи» всего одна разгромная победа над «Велесом» со счётом 5:0.Коллектив из Ростовской области является для «Ротора» очень неудобным соперником. Ещё ни разу за всю историю противостояния волгоградцы не обыгрывали своих ближайших соперников. Отметим, что в составе «Чайки» имеются экс-футболисты сине-голубых.Олег Николаев хорошо знаком волгоградским болельщикам. В «Роторе» 25-летний игрок провел несколько лет, пройдя путь с клубом от второй лиги до попадания в элитный дивизион вместе с командой в 2020 году. В общей сложности Николаев провел за «Ротор» более ста поединков. Также ещё один бывший футболист волгоградцев Никита Кармаев представляет в настоящее время «Чайку». Он играл за наш клуб в прошлом сезоне, выступая на правах аренды из грозненского «Ахмата». А вот голкипер «Ротора» Вадим Аверкиев ещё недавно сам играл в «Чайке».Кроме того, один из вице-капитанов «Ротора» рассказал о своей роли в качестве одного из лидеров коллектива.Также Завезён поделился мнением, почему в этом сезоне сине-голубым удается много забивать со стандартовИгрок поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что волгоградская команда скоро начнет побеждать и на домашнем стадионе.Полузащитник признал, что «Ротору» будет противостоять непростой оппонент в ближайшем поединке.В заключение Юрий Завезён оценил уровень соперников в буферной зоне второй лиги«Ротор» приглашает всех болельщиков на важный матч против «Чайки», который состоится 9 сентября в 18-00. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, в программе мероприятий значатся фотозоны, выступление кавер-группы, беспроигрышная промо-акция, розыгрыш клубной атрибутики и автограф-сессия нападающего команды Рашида Магомедова. Стадион откроется за два часа до начала игры — в 16:00.