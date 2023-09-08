«Чайка», в свою очередь, приезжает в Волгоград в не очень хорошем настроении. В последних пяти матчах с учетом кубковой игры против ростовского СКА у «стаи» всего одна разгромная победа над «Велесом» со счётом 5:0.
Олег Николаев хорошо знаком волгоградским болельщикам. В «Роторе» 25-летний игрок провел несколько лет, пройдя путь с клубом от второй лиги до попадания в элитный дивизион вместе с командой в 2020 году. В общей сложности Николаев провел за «Ротор» более ста поединков. Также ещё один бывший футболист волгоградцев Никита Кармаев представляет в настоящее время «Чайку». Он играл за наш клуб в прошлом сезоне, выступая на правах аренды из грозненского «Ахмата». А вот голкипер «Ротора» Вадим Аверкиев ещё недавно сам играл в «Чайке».
Кроме того, один из вице-капитанов «Ротора» рассказал о своей роли в качестве одного из лидеров коллектива.
- Я сам по себе такой, что всегда поддерживаю, где-то подсказываю, могу «подпихнуть», но все во благо команды и для результата, - продолжил Юрий.
Также Завезён поделился мнением, почему в этом сезоне сине-голубым удается много забивать со стандартов
- В стандартах многое зависит от подачи. Сейчас Рамазан Гаджимурадов хорошо исполняет передачи, а у нас достаточно квалифицированных игроков, играющих головой. Поэтому есть голы, - рассказал футболист.
Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что волгоградская команда скоро начнет побеждать и на домашнем стадионе.
- Спасибо за фантастическую поддержку! Да, на домашних играх она феноменальна, но и на выездных играх наших болельщиков достаточно много, еще раз низкий поклон! Естественно, хочется уже одержать первую победу в сезоне на домашней арене, тем более еще и в День города! - выступил спортсмен.
Полузащитник признал, что «Ротору» будет противостоять непростой оппонент в ближайшем поединке.
- Очень серьезный соперник. Много сильных качеств у команды и хороший подбор футболистов. Будет тяжелая игра, - продолжил собеседник.
В заключение Юрий Завезён оценил уровень соперников в буферной зоне второй лиги
- Нет проходных игр. Турнир стал сильнее и интереснее по сравнению с прошлым сезоном, - подытожил Юрий.
«Ротор» приглашает всех болельщиков на важный матч против «Чайки», который состоится 9 сентября в 18-00. Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, в программе мероприятий значатся фотозоны, выступление кавер-группы, беспроигрышная промо-акция, розыгрыш клубной атрибутики и автограф-сессия нападающего команды Рашида Магомедова. Стадион откроется за два часа до начала игры — в 16:00.